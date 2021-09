Urquizu: «Es complejo de explicar que no haya fiestas en Alcañiz pero sí MotoGP»

¿Cómo ha ido el verano?

Con tranquilidad. Desde el punto de vista económico bastante bien, con algún hotel con una ocupación del 95%; y en materia sanitaria, razonablemente bien. No nos ha afectado la ola y la presión hospitalaria es buena.

¿Qué espera de las «no fiestas»?

Que la población sea consciente del contexto y que no haya ningún exceso. Desde el Ayuntamiento hemos preparado una programación muy moderada apoyando a artistas locales que están triunfando fuera.

¿Qué escenario cree que tendremos, el de las tranquilas «no fiestas» de 2020 o el descontrol de Navidad que terminó con la ciudad cerrada y con limitaciones?

Estaremos de más cerca de las «no fiestas» de 2020 porque por lo que me llega mucha gente aprovechará para salir de la ciudad. Hablo mucho con los jóvenes y, creo que salvo alguna incidencia, se han comportado este verano.

¿Se va a reforzar la Policía?

¿Y el día de Pueyos?

Se puede subir al santuario. Hay personas que me dijeron que sacáramos a la virgen pero no hemos organizado nada para evitar comportamientos que conlleven aglomeraciones.

Dice que quieren evitar aglomeraciones pero el próximo fin de semana se pueden concentrar hasta 20.000 personas en Alcañiz por el Gran Premio de MotoGP, ¿no es contradictorio?

Es complejo de explicar pero no depende de nosotros sino de decisiones externas. Lo que intentamos es gestionar la situación. Trabajamos para que quien venga tenga el servicio adecuado, de ahí que se vayan a peatonalizar zonas y que se permita que puedan comer, cenar y beber en la calle para que los hosteleros aprovechen la situación pero con medidas de seguridad. La mayor preocupación son las pernoctaciones pero como nuestra capacidad hotelera es limitada los visitantes no se van a quedar aquí sino que se van a distribuir por otras poblaciones o incluso vendrán en el día.

Analizando Alcañiz, ¿en qué momento se encuentra la ciudad?

En un punto de inflexión, Alcañiz va a cambiar bastante en los próximos años. Esta crisis sanitaria va a tener repercusión en nuestros comportamientos, que han cambiado y muchas de las cosas que estamos haciendo ahora se van a mantener como el auge del turismo de interior del que nos hemos beneficiado o la comida a domicilio. Al mismo tiempo, nosotros teníamos un proyecto político para la ciudad que razonablemente no hemos parado en estos años. Espero que en breve algunas de esas iniciativas que estamos desarrollando vean la luz como el comienzo de la UNED en octubre o las obras del Hospital que están en marcha. También avanzamos en las obras del cerro, que cambiarán la movilidad de la ciudad.

Los principales proyectos en marcha que cita, la UNED y el Hospital, son de los gobiernos central y autonómico, respectivamente, ¿qué iniciativas propias está impulsando el Ayuntamiento?

La UNED viene del Ayuntamiento porque la obra de los Torreones la pagamos con dinero municipal. La petición de la subsede partió de Alcañiz. Nosotros financiamos la Uned junto con la Diputación y el Gobierno de Aragón al igual que en los otros municipios, no el Ministerio. Entiendo que estén preocupados por la España despoblada pero es una preocupación, de ahí a que se traduzca en medidas concretas… Estaría encantado de que aportara algo en las obras de los Torreones que nos cuestan 600.000 euros.

¿En qué más proyectos trabajan?

Estamos intentando desatascar la residencia. Esperamos que se apruebe este mes la modificación definitiva del PGOU necesaria para que pueda arrancar. A priori los inversores nos han transmitido que siguen adelante y en caso contrario hay plan B, C y D. Nuestra labor es la de facilitar la inversión. Rey Ardid gestionará y DGA después concertará plazas.

¿Ya hemos pasado los peores momentos en materia económica?

Sí, lo más complicado fue en 2020 y este año, especialmente en verano la situación ha mejorado notablemente. Eso no significa que estemos muy bien, debemos tener la ambición de ir a más.

¿En qué ha ayudado el Ayuntamiento a la reactivación económica?

Ninguna administración genera empleo sino las condiciones para que se cree. El desarrollo económico depende de tres elementos: del factor humano, el capital físico y la estabilidad política. Estamos formando a personas para trabajar con la llegada de la universidad, trabajando con los centros educativos en lo que nos piden y vamos a por nuestro segundo taller de empleo. También se va a expandir la fibra por el polígono Las Horcas; y estamos animando a Telefónica a que se presente a una convocatoria para que extienda la fibra y el 5G en Technopark, estamos dispuestos a pagar 100.000 euros. Este septiembre me voy a reunir con el secretario general de Infraestructuras en Madrid. Nos preocupa lograr una conexión entre la rotonda de Calanda y la de la carretera de Valmuel encima de la cooperativa que permitiría sacar mucho tráfico rodado y abrir también una vía de comunicación con el polígono Fomenta, que después de 10 años parado ya está en marcha con conexión a la red y al alumbrado público y además hemos vendido las primeras parcelas. En cuanto a la estabilidad política, la mayor demostración es que por primera vez en 25 años se han aprobado los presupuestos por unanimidad. A partir de ahí depende de los inversores, emprendedores… También somos agentes dinamizadores con el World Padel Tour, festivales como el Aragón Sonoro, un curso de fotografía en noviembre…

Ninguna administración genera empleo sino las condiciones para que se cree. El desarrollo económico depende de tres elementos: del factor humano, el capital físico y la estabilidad política. Estamos formando a personas para trabajar con la llegada de la universidad, trabajando con los centros educativos en lo que nos piden y vamos a por nuestro segundo taller de empleo. También se va a expandir la fibra por el polígono Las Horcas; y estamos animando a Telefónica a que se presente a una convocatoria para que extienda la fibra y el 5G en Technopark, estamos dispuestos a pagar 100.000 euros. Este septiembre me voy a reunir con el secretario general de Infraestructuras en Madrid. Nos preocupa lograr una conexión entre la rotonda de Calanda y la de la carretera de Valmuel encima de la cooperativa que permitiría sacar mucho tráfico rodado y abrir también una vía de comunicación con el polígono Fomenta, que después de 10 años parado ya está en marcha con conexión a la red y al alumbrado público y además hemos vendido las primeras parcelas. En cuanto a la estabilidad política, la mayor demostración es que por primera vez en 25 años se han aprobado los presupuestos por unanimidad. A partir de ahí depende de los inversores, emprendedores... También somos agentes dinamizadores con el World Padel Tour, festivales como el Aragón Sonoro, un curso de fotografía en noviembre...

Ninguna administración genera empleo sino las condiciones para que se cree. El desarrollo económico depende de tres elementos: del factor humano, el capital físico y la estabilidad política. Estamos formando a personas para trabajar con la llegada de la universidad, trabajando con los centros educativos en lo que nos piden y vamos a por nuestro segundo taller de empleo. También se va a expandir la fibra por el polígono Las Horcas; y estamos animando a Telefónica a que se presente a una convocatoria para que extienda la fibra y el 5G en Technopark, estamos dispuestos a pagar 100.000 euros. Este septiembre me voy a reunir con el secretario general de Infraestructuras en Madrid. Nos preocupa lograr una conexión entre la rotonda de Calanda y la de la carretera de Valmuel encima de la cooperativa que permitiría sacar mucho tráfico rodado y abrir también una vía de comunicación con el polígono Fomenta, que después de 10 años parado ya está en marcha con conexión a la red y al alumbrado público y además hemos vendido las primeras parcelas. En cuanto a la estabilidad política, la mayor demostración es que por primera vez en 25 años se han aprobado los presupuestos por unanimidad. A partir de ahí depende de los inversores, emprendedores… También somos agentes dinamizadores con el World Padel Tour, festivales como el Aragón Sonoro, un curso de fotografía en noviembre…

¿Qué balance realiza pasado el ecuador de la legislatura?

¿Qué salud tiene el equipo de gobierno de PSOE, Ganar-IU y Ciudadanos?

Estamos con muchas ganas de recuperar la normalidad para seguir trabajando en nuestros proyectos. Teníamos una tarea muy ambiciosa porque la ciudad llevaba una década de parón. El polígono Fomenta es un ejemplo al igual que las instalaciones deportivas. Cambiamos la pista azul, hemos cambiado la fontanería, renovaremos el césped del campo de fútbol y hemos abierto el Recinto Ferial para practicar deporte. El Ayuntamiento estaba paralizado y no era capaz de seguir el ritmo de la sociedad. Nos hemos puesto al día y queremos seguir haciendo cosas. Hemos resuelto algunas de las demandas históricas de décadas. Por ejemplo, esperamos que el Centro de Día, un servicio muy necesario y demandado, se pueda abrir antes de final de año.

Pero con la gestión externalizada, ¿por qué no han optado por contratar a personal directamente?

La fórmula es contratar a personal que en principio van a ser autónomos pero si en dos años funcionan no habrá problema en abrir bolsas y que pasen a ser personal del Ayuntamiento. Primero queremos probar para ver cómo funcionan los servicios. Estamos siendo muy prudentes.

¿Se ha sentido apoyado por la oposición?

Sí y especialmente por el Partido Popular. En muchos aspectos han tenido un comportamiento ejemplar. Solo tengo palabras de agradecimiento a Nacho Carbó, Ángel Espés y ahora para Miguel Ángel Estevan, un poco más duro con nosotros que el resto. También por el PAR en ciertos momentos, que no han votado en contra de los presupuestos. Les agradezco el esfuerzo de anteponer la ciudad a los intereses particulares.

¿Qué proyecto le gustaría que no se quedara sin ver la luz esta legislatura?

Deseo que todo empiece a funcionar y que lleguemos a 2023 con la primera fase del cerro prácticamente acabada, la residencia a punto de funcionar y la UNED con el ritmo cogido. También que todos los trámites para proyectos futuros se vayan resolviendo porque trabajamos no solo a una legislatura vista sino a varios años. Tenemos bastantes desafíos de futuro. A ver si este año podemos resolver el pliego del agua en el que está trabajando mucho Javier Baigorri con una asistencia técnica para ver cuál es la mejor fórmula de gestión. Cuando la tengamos clara haremos el nuevo pliego. El siguiente paso será la mejora del pliego de la luz y alumbrado público, que también requiere una modernización. El contrato termina en unos tres años. Tendrá que contemplar la sostenibilidad, las fuentes de calor sostenibles, energías renovables… será un cambio importante. Por eso digo que trabajamos en muchos ámbitos, no solo en el presente y en cuestiones visibles, sino en tareas que se verán con los años y que serán importantes.

En cuanto al Hospital, las obras se han retomado pero el actual centro necesita médicos. Ha perdido a 15 especialistas desde junio.

He mantenido reuniones con el equipo y la dirección del Hospital en la que me han transmitido sus inquietudes y en la medida que nosotros podamos aportar algo a esa solución estaríamos encantados de hacerlo. Estamos en constante diálogo con todos, también con la consejería para ver qué sale de los contactos que están teniendo. Tenemos que convencer a los profesionales que venir aquí es una buena idea, que van a estar cómodos.

En materia cultural, el director Miguel Santesmases necesita apoyo económico de las instituciones para rodar por completo en el Bajo Aragón la película ‘Tierra Baja’, ¿se ha comprometido?

Sí, ya le he dicho que podríamos patrocinar la película. Es un proyecto que nos genera muchísima ilusión no sólo por Santesmases sino porque en el guión participa Ángeles González-Sinde, una de las mejores guionistas de España; y porque contará con estrellas nacionales como Aitana Sánchez-Gijón pero también con gente del territorio. Les estamos ayudando con DPT y DGA para que ellas también colaboren.

En materia política, ¿se volverá a presentar a la reelección como alcalde?

Sí, mi voluntad es volver a presentarme a la alcaldía. Mi compromiso es con dos legislaturas, no sé si me vería en una tercera. Mi compromiso es de dos legislatura pero me gustaría sentar las bases de una cierta continuidad de modernización de la ciudad. Es un desafío muy importante porque hay que convencer a muchas personas de que esté quién esté tiene que continuar el proyecto.