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01 JUL 2026|

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Valdealgorfa llama a la participación vecinal para poder ampliar la oferta de alquiler social para jóvenes, mayores y nuevos pobladores

Las personas demandantes de vivienda y las interesadas en vender sus inmuebles en mal estado para que sean reconvertidos en apartamentos deben contactar con el Ayuntamiento en este mes

Valdealgorfa ya está reconvirtiendo inmuebles vacíos en viviendas para alquiler. / Ayto.
Valdealgorfa ya está reconvirtiendo inmuebles vacíos en viviendas para alquiler. / Ayto.

Beatriz SeverinoAlba Ferrández01 07 2026

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Valdealgorfa quiere acceder al máximo de subvenciones que contempla el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con el objetivo de ampliar el parque municipal con la construcción de nuevos apartamentos que ofertar en régimen de alquiler social. Para conseguirlo, el Ayuntamiento insta a todas las personas que estén interesadas en optar a una vivienda, a inscribirse en el Registro Municipal de Demandantes. Por otro lado, insta a manifestarse también a todas aquellas personas que quieran vender los inmuebles que poseen en el pueblo en mal estado al Ayuntamiento para que los reconviertan en nuevas casas.

Casas accesibles para jóvenes, personas mayores y nuevos vecinos

"En todos los pueblos hay viviendas en muy mal estado cuya reforma el propietario no puede asumir y que termina siendo un problema para el Ayuntamiento, que tampoco puede asumir ese coste", dice la alcaldesa, Reyes Gimeno. "Tenemos jóvenes que quieren emanciparse con un alquiler asequible y tenemos personas mayores cuya casa no está adaptada a sus necesidades de movilidad. También queremos acoger a nuevos pobladores y eso con el teletrabajo es muy posible, además de que tenemos Alcañiz al lado y Valdealgorfa es un pueblo muy atractivo para vivir", defiende. Las viviendas que se contemplan son de diferentes tamaños pensadas para una persona, dos o varias. Todas serán accesibles al 100% y cumplirán con la eficiencia energética.

Acogiéndose al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 cumplen los objetivos para tratar de frenar la sangría poblacional: dar opciones de habitabilidad, recuperar viviendas que estén en muy malas condiciones y de las que ni propietarios ni consistorio pueden hacerse cargo por los elevados costes y, a la vez, regenerar el casco urbano y activar la economía local y la industria con los gremios trabajando. "Solo le veo cosas buenas a este plan estatal. El coste para el ayuntamiento sería de cero euros porque todo viene subvencionado, desde la adquisición de la vivienda a los particulares que estén interesados en vender hasta la elaboración de proyectos y construcción y entrega de llave al demandante de la vivienda", valora.

Contactar con el Ayuntamiento a través de correo electrónico

Las personas interesadas en formar parte de este proyecto ya sean propietarios que quieran vender o demandantes de vivienda, deben enviar un correo a alcaldia@valdealgorfa.com y manifestar su voluntad. Tras rellenar unos formularios, estos se trasladan a una empresa externa que ha contratado el Ayuntamiento para que prepare el proyecto a presentar. "Espero que salga adelante porque sería muy importante para el futuro del pueblo, pero tenemos que remar todos a una y conseguir un equilibrio entre solares disponibles y demandantes de casa. Hay que presentar un proyecto con los apartamentos que necesitamos construir y que tengan ya nombre y apellidos para presentar algo sólido, no humo en un papel", avisa Gimeno.

Esta iniciativa se presentó el lunes en una reunión a la que asistieron entre 25 y 30 personas, "una cifra muy satisfactoria", pero en dos días se registraron 11 solicitudes de demandantes de vivienda de las que solo 3 habían estado en la reunión. El mensaje va calando, pero los plazos avanzan y, cuanto antes se manifiesten todas las personas interesadas, antes se presentará. Lo óptimo sería disponer de toda la base de datos en este mes para elaborar el Plan Local que presentar al Gobierno central.

El momento de frenar la sangría de población

Para las personas que quieren vender, el modelo de contrato ya recoge que se llevará a efecto la venta si se concede la subvención. "Espero que así sea, porque no somos zona tensionada pero tenemos un grave problema de despoblación y, después de años con la despoblación en la boca esta es la oportunidad de demostrar que hay voluntad real de combatirla. Hace cien años éramos mil habitantes más y ahora, si miras la pirámide poblacional, se ve una situación alarmante y hay que tomar decisiones como la de acogernos a este plan", concluye.

Cabe destacar que ya se han ido realizando acciones en este sentido y se están construyendo viviendas en un inmueble de la calle Mayor del que solo queda la fachada en pie tras la demolición. Serán nuevos apartamentos para destinar a alquiler social a los que podrán optar tanto vecinos como nuevos pobladores.

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