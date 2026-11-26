Valmuel y Puigmoreno cuentan con un nuevo depósito conjunto de distribución de agua potable e instalaciones accesorias después de arrastrar problemas con la potabilidad del agua desde hace años. Pasadas las primeras semanas tras la entrada en funcionamiento, el depósito de agua y su red de distribución se hallan a pleno rendimiento.

La parte principal del sistema es el nuevo depósito de una capacidad de 500 metros cúbicos, que está compuesto de módulos prefabricados de hormigón armado unidos entre ellos mediante cables de postensado de acero trenzado. La obra, impulsada por el Ayuntamiento de Alcañiz, ha tenido un coste de 358.733,58 euros. De este importe, 200.000 euros se han sufragado con la convocatoria de subvenciones del Instituto Aragonés del Agua del Gobierno de Aragón y con los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE). Por su parte, el Ayuntamiento de Alcañiz ha aportado los 158.733,58 euros restantes.

Los trabajos han incluido la construcción de un nuevo depósito, la renovación de todas las redes de llegada y salida de este y la reubicación de las válvulas y equipos. Además, se ha instalado un sistema de control de calidad del agua y se han integrado los datos obtenidos de los equipos de digitalización en un sistema SCADA.

Una renovación necesaria

Desde el Ayuntamiento consideran fundamental la colaboración y coordinación entre instituciones europeas, estatales, autonómicas y locales con la empresa concesionaria de servicios públicos. Gracias a ello, se ha hecho realidad la nueva infraestructura, necesaria por el fin de la vida útil del anterior depósito. El pliego especifica que el cambio del depósito antiguo por uno nuevo permitiría obtener un rendimiento técnico hidráulico (RTH) del 100 %, lo que favorecería el ahorro de agua y la disminución de las fugas.

Antes de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema, se calculaba que el RTH era del 43,96 % en Puigmoreno y del 74,83 % en Valmuel (datos de 2023). En el proyecto se contemplaban dos soluciones: la reparación e impermeabilización del antiguo depósito y sus conexiones o la construcción de un depósito nuevo y la renovación de sus conexiones.

Finalmente, la opción elegida fue la última por ser «la más aconsejable y la que va a dar mejor resultado tanto técnico como de aprovechamiento del presupuesto invertido». En cuanto a costes, el del nuevo depósito estaba presupuestado en poco más de 350.000 euros, mientras que la reparación del antiguo, aun siendo una solución a corto plazo, hubiera ascendido a más de 136.000 euros.

El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y el concejal delegado de Pedanías y presidente de la Comisión Especial del Agua del consistorio alcañizano, Jesús Gan, visitaron esta semana la nueva infraestructura. Estuvieron acompañados de representantes vecinales de Puigmoreno y Valmuel y de personal de la empresa Veolia, gestora de las instalaciones y adjudicataria del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable y Vertido a la Red de Alcantarillado de Alcañiz.