Actualizado 19:08

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

12 JUL 2026|

Actualizado 19:08

Valmuel vibra animando a Carlos Magallón Alquézar: «Lo está haciendo muy bien, el pueblo está muy contento y con ganas de darle un abrazo»

FOTOGALERÍA. Varios vecinos, amigos y familiares del joven se citaron en el local social para ver juntos el mundial, y algunos incluso acudieron a la grada en Colombia

Carlos Magallón Alquézar estuvo arropado en Valmuel y en Colombia. / Ayto. Valmuel
Carlos Magallón Alquézar estuvo arropado en Valmuel y en Colombia. / Ayto. Valmuel

Beatriz Severino12 07 2026

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Alcañiz

ActualidadDeporte

A Carlos Magallón le sigue Alquézar, y con el apellido materno, una legión de fans que se ha ganado a pulso. Ya no solo por los lazos familiares, sino porque a su manera de ser, ahora se añaden sus extraordinarios logros deportivos que, poco a poco, va sumando y afianzando. La halterofilia se ha convertido en el deporte de cabecera de los valmuelinos.

Carlos Magallón Alquézar hizo vibrar a sus vecinos y familiares de Valmuel, que siguieron juntos el mundial. / Ayto. Valmuel
Carlos Magallón Alquézar hizo vibrar a sus vecinos y familiares de Valmuel, que siguieron juntos el mundial. / Ayto. Valmuel

Este sábado ya entrando a la madrugada, ni Messi ni Haaland ni Bellingham pudieron con Magallón. Ellos se jugaban el pase a semifinales del Mundial de fútbol, pero el bajoaragonés se enfrentaba a su primer mundial de halterofilia y de él había mucha gente pendiente a miles de kilómetros y también allí mismo en la grada.

Valmuel y Alcañiz, presentes en la grada. Vecinos de Valmuel que emplearon parte de sus vacaciones en Colombia en ir a animar en directo. / Ayto.
Valmuel y Alcañiz, presentes en la grada. Vecinos de Valmuel que emplearon parte de sus vacaciones en Colombia en ir a animar en directo. / Ayto.

Parte de su familia le acompañó a Colombia, donde su padre no perdió detalle cámara en mano. Pero también se desplegaron algunas pancartas de Valmuel y de Alcañiz allí mismo gracias a vecinos que guardaron ese espacio en sus vacaciones de verano para ir a animar al polideportivo colombiano.

Vecinos de Valmuel, familia y amigos del deportista se citaron en el local municipal para seguir la competición. / Ayto. Valmuel
Vecinos de Valmuel, familia y amigos del deportista se citaron en el local municipal para seguir la competición. / Ayto. Valmuel

El joven firmó una gran actuación y se vuelve con un séptimo puesto. "Lo hizo muy bien, el pueblo está muy contento y con ganas de que venga y darle un abrazo", dice la alcaldesa, Inma Abadía, en nombre de las 70 personas que se citaron para verlo en acción. "Desde el campeonato de España en Alcañiz hasta ahora ha mejorado mucho sus marcas en apenas dos meses. Estamos muy contentos de todo lo que está haciendo y de cómo progresa", añade.

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Periódico del Bajo Aragón Histórico