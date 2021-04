Vecinos de Mosqueruela se concentran a favor de los parques eólicos

Los defensores de los parques eólicos de Mosqueruela- unas 80 personas-, secundaron el pasado domingo una manifestación en ese municipio para apoyar estas infraestructruras, después de que la empresa promotora haya desestimado realizar allí sus proyectos.

Hace unos días, el Ayuntamiento acordó rechazar 4 parques y modificar otros 4, por lo que la compañía energética encargada del proyecto decidió no instalar allí sus aerogeneradores. Ahora, los vecinos que defienden los parques piden que se reconsidere la decisión. Lemas como ‘Por tí, por nosotros, por Mosqueruela dí sí’, se pudieron ver en la concentración secundada por los vecinos que defienden el apoyo a las renovables «por unas generaciones futuras que son las que se deben de quedar a trabajar, así como al bienestar de la localidad», tal como defendieron durante la manifestación.

El mismo Ayuntamiento celebró el domingo por la tarde un pleno extraordinario en el que la Corporación volvió a defender la instalación de 3 parques eólicos y no los 8 proyectados inicialmente planteados. Los concejales por tanto se reafirmaron es su posición inicial.

«Ambigüedad»

Ante el anuncio de la empresa en «reconsiderar» los proyectos que no reciban apoyo por parte de los consistorios, – como es el caso de los de Mosqueruela-, la Plataforma de los Paisajes de Teruel quiso mostrar su «sorpresa».

Miembros de la Plataforma exponen que, para que un proyecto eólico sea autorizado debe ser presentado ante la administración competente a evaluación ambiental, para después proceder a su autorización o no; por ello, mientras ese proyecto esté inmerso en este procedimiento administrativo, el proyecto «es y será tal y como viene en la documentación presentada».

En caso de que, por parte de la empresa promotora, quieran cambiar una parte sustancial del proyecto «deben comunicar a la administración competente que lo retiran y presentar uno nuevo con estas modificaciones, iniciando de nuevo todos los trámites», explicaron mediante un comunicado. Tras el anuncio de la empresa indicando que no acometerá el proyecto de Mosqueruela, representantes de la Plataforma manifiestan que «esta comunicación no puede considerarse «real ni verdadera» mientras no suceda lo anteriormente expuesto, es decir, el hecho de no instalar las centrales eólicas proyectadas sobre Mosqueruela implica retirar más del 40% de las instalaciones de todo el macroproyecto y esto debe considerarse una modificación sustancial».