Del verde al banquillo, Fonsi Nadales encabeza el nuevo proyecto del Andorra C.F.: «La gente va a disfrutar»

Ni una semana ha tardado el Andorra Club de Fútbol en ponerse manos a la obra de cara a la temporada 2026/2027. El conjunto minero ya tiene los sustitutos de Carlos Gil y Jesús Fernández. Pocos días después del anuncio, el club ha comunicado a través de sus redes sociales que Fonsi Nadales será el nuevo primer entrenador del Andorra C.F. en Tercera Federación y estará acompañado por Gabi Bernal como segundo entrenador.

Fonsi y Gabi pasaron del verde al área técnica. Ambos han abandonado la disciplina del recién descendido Cariñena y pasan a encabezar el nuevo proyecto del Andorra. De esta forma, ambas partes se unen de cara al próximo año para ayudar al conjunto a seguir consolidándose en la categoría y progresando en su crecimiento como club.

“Vamos a dar la vida por este escudo. Veremos a un equipo diferente, alegre y con el que la gente va a disfrutar”, ha vaticinado el propio Fonsi Nadales durante su presentación como nuevo entrenador del Andorra C.F.

Del verde a dirigir en los banquillos

El fútbol autonómico está de sorpresa con el anuncio de Fonsi Nadales como nuevo entrenador del Andorra CF. El hasta ahora jugador del Cariñena ha decidido colgar las botas con 40 años y probar suerte desde otro lugar de los terrenos de juego: el banquillo. Será su primera experiencia dirigiendo un equipo, aunque sí cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol turolense tras pasar por el Calamocha, el CD Teruel o el propio Andorra.

En esta última temporada, Nadales recaló como jugador en el Cariñena para vivir su última experiencia. Logró ser importante y disputó 2.250 minutos en 25 partidos como titular. No pudo evitar el descenso, pero se llevó algo mejor: conocer a Gabi Bernal. Un tándem que ha hecho buenas migas y que se une en Andorra para seguir haciendo crecer el proyecto. La experiencia que le falta como técnico a Fonsi Nadales, la pone Bernal tras su paso como segundo entrenador en el propio Cariñena.

Otras novedades del club

El Andorra sigue trabajando de cara a la siguiente temporada nada más terminar esta. Cerraron la etapa de Carlos Gil y Jesús Fernándes sin reproches, solo agradecimientos, y ya cuenta con la nueva cara del proyecto, Fonsi Nadales. Sin embargo, esto no es todo. El club minero, junto al nuevo cuerpo técnico, se encuentra trabajando en la plantilla de la próxima campaña y esta semana ya ha anunciado algunas novedades.

La primera es la renovación de Guille Aure hasta 2027. El Andorra se asegura la continuidad y el liderazgo del guardameta durante una temporada más. En el apartado económico, el club también ha anunciado la ampliación por un año más de los patrocinios de Estudio A, Andotracks y Cooperativa San Macario. De esta manera, las entidades reafirman su apoyo al deporte local.