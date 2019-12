Vicente del Bosque grabará un vídeo promocional del Melocotón de Calanda

El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque protagonizará un vídeo promocional dentro de sus labores como embajador del Melocotón de Calanda, un título honorífico que recibió en su primera edición el pasado mes de septiembre. El exentrenador dará a conocer todo el proceso del melocotón, lo que le obligará a visitar la localidad bajoaragonesa en varias ocasiones durante el próximo año.

Así se dio a conocer hace unos días en un encuentro que mantuvo Del Bosque en Madrid con el sector frutícola calandino y con su alcalde, Alberto Herrero. El exseleccionador quiso invitar a las empresas y cooperativas al Meson Txistu para conocer más detenidamente cómo se encuentra el melocotón y sus potencialidades. «Es un hombre de valores que hizo especial hincapié en la unidad y la importancia de trabajar todos unidos. Fue una comida con una charla muy amena», apunta Herrero.

Representantes de empresas y cooperativas junto con el alcalde y el embajador de Taiwán en España / Ayto. Calanda

Stands en una feria de Taiwán

El equipo de gobierno de Calanda aprovechó la visita de los empresarios a Madrid por la invitación de Del Bosque para que el sector frutícola se reuniera con representantes de Taiwán para conocer más de cerca los trámites que está llevando a cabo el Ayuntamiento para abrir la exportación en esta zona de China.

Estuvieron en la embajada, dónde les recibió el representante de Taiwán en España, José María Liu. Fueron invitados a colocar stands en la Feria Internacional de Productos Agroalimentarios que esta región organiza a mediados de junio.

Asimismo, según explica Herrero, el embajador les marcó las directrices del gobierno taiwanés para abrir líneas de comercialización. Además del melocotón también se habló del aceite, la oliva o la almendra, entre otros.

«El embajador les dio a conocer las conversaciones que ha mantenido con el Gobierno español a través del Ministerio de Agricultura porque son reacios con Taiwán. Es ahí donde me han pedido que intervenga como diputado nacional por Teruel porque se ponen trabas a unos alimentos y no a otros», apunta Herrero. El alcalde calandino pone de ejemplo que el Ministerio de Agricultura permite comercializar el jamón ibérico a Taiwán desde hace siete meses pero no la fruta, que en cambio sí permiten otros países como Italia, Alemania y Grecia.