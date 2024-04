Víctor Guiu: «Se quitan contenidos y llegan niños a Secundaria que no saben ni escribir»

Nada dado a morderse la lengua, Víctor Guiu ha puesto negro sobre blanco a la situación que atraviesa la educación en general en este país. Para él, profesor de Secundaria en el IES Laín Entralgo de Híjar, «quizá se esté llegando a un momento sin vuelta atrás del sistema educativo ya desde la base». Publica ‘Restar llevando. Mal-tratado breve sobre ¿Educación?’. Este jueves 25 lo presentará en la Librería Senda de Teruel, y el 10 de mayo en Alcañiz, en Santos Ochoa. Publica con Dobleuve, la editorial turolense de sus anteriores «mal-tratados».

El primero versó sobre despoblación, el segundo de la globalimbecilización y este son 125 páginas que han quedado como una especie de terapia de grupo para el profesorado de Secundaria que se verá reflejado porque «está habiendo un desastre con tanto cambio metodológico y leyes», dice e invita a las familias a leerlo también. «No acompañan: no se puede llevar móvil y se lo ponen a los críos, y si hay un problema es que lo tratamos mal… Aún tenemos suerte de que en el rural los zagales son majetes y no hay grandes conflictos como en otros sitios», se resigna.

Sintió la necesidad de escribir este mal-tratado porque al relatar anécdotas internas, el que escucha no se las cree. «Y es que realmente son increíbles», reconoce. Al libro no le falta el humor socarrón y somarda propio del autor, y esta vez, le ha echado más acidez si cabe. «Está escrito a más mala hostia», se sincera.

El hijarano denuncia y lamenta que, en general, la sociedad «no le da mucha importancia al conocimiento», como tampoco se la dan desde las instituciones y gobernantes, lo que hace que todo «sea un desastre». Este año imparte clase de Historia y Geografía a 1º y 4º de ESO. «¿Cómo le dices a una familia medianamente normal que su hijo tiene que aprender a leer y escribir correctamente?», se pregunta. Guiu denuncia que el paso al instituto lo dan muchos niños de 12 años que tendrían que hacer caligrafía y lectura compresiva. «Tampoco se saben las tablas de multiplicar pero el mensaje es que el conocimiento no vale», apunta. Reivindica el trabajo desde la base de memorización, algo que los estudiantes deben aprender para ser capaces de leer una página entera o de redactar diez líneas seguidas, algo que «en el instituto no saben hacer». En lugar de ello, «quitan contenidos y los libros de texto son cada vez más cómics», dice.

Considera que el aprendizaje por proyectos y cooperativo, «es una mierda directamente», algo que además de «no servir para nada, no está ni demostrado». Señala como grandes perjudicados a los niños y especialmente a aquellos que no tengan en casa recursos e inquietud que les haga leer y tener sus referentes académicos para salir adelante «a pesar de las metodologías de las aulas sin contenidos». Señala también a quienes permiten y organizan este sistema. «Lo más duro de todo es que encima sean gobiernos, supuestamente progresistas, los que lo estén haciendo porque están tirando piedras sobre todo el sistema y sobre la clase obrera». Respecto a los propios estudios de educación, considera que quizá habría que complicarlos. «Muchos te dicen que van a estudiar Magisterio porque es lo más fácil, pues hagámoslo difícil para que entren los más preparados», opina.

El libro trata de poner el tono en este escenario para que todo el mundo sepa de qué hablan cuando cuentan sus vivencias inverosímiles. «Si alguien reflexiona, algo habremos ganado porque el sistema está montado para hacérselo más fácil al alumnado y que salga con unos contenidos de risa», añade. Parte de la base de que nunca se ha sabido el futuro, pero antes se daban las bases. «La educación tiene que ser conservadora de por sí pero se están quitando contenidos y asignaturas y se meten tonterías de psicología positiva, economía y otras tantas». Es posible aprobar con tres pendientes; y «nos hablan de integración pero nos traen a miles de ucranianos y ningún traductor para comunicarnos», porque «sobre el papel todo se sostiene y las noticias pueden parecer muy positivas, pero la realidad es muy diferente», concluye.