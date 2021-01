Victor Küppers: «Debemos intentar centrarnos en lo que está en nuestras manos»

El título de la conferencia cobra muchos significados allá donde se pronuncie, con una pandemia que afecta de manera desigual a cada territorio y a cada persona, ¿cómo es posible mantener el ánimo en todas estas situaciones?

No es fácil. A mí, que me dedico a leer a los expertos y a trasladar lo que dicen, me cuesta mucho. No es fácil pero es que no hay alternativa. Tenemos que intentar seguir hacia adelante y seguir caminando, porque no podemos tirar la toalla. Desde luego la Psicología Positiva no aporta ninguna idea milagrosa, ninguna receta mágica porque desgraciadamente no las hay. Pero sí aportan algunas ideas que nos pueden ayudar. Tenemos que ser conscientes de que elegimos nuestra actitud, tenemos que apoyarnos en las personas que nos rodean, tenemos que hacer piña, tenemos que intentar centrarnos en lo que está en nuestras manos. Uno de los principales peligros es entrar en pánico. Llevamos once meses hablando de lo mismo… Al final nos tiraremos por la ventana, y esa no es la solución. Hay que intentar centrarnos en lo que está en nuestras manos, seguir luchando, sin hacer demagogia, porque también hay que permitirse estar triste y desanimado. Hay que reivindicar el derecho al cabreo, pero una vez uno se desahoga debe seguir hacia delante, porque esto no es el fin de mundo.