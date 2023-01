Una vista atrás a los premios más sonados: cuando la lotería de El Niño (y otras) sí «desataron la locura» en el Bajo Aragón

El sorteo extraordinario de El Niño 2023 ha pasado de largo por el territorio. El primer premio, el 89.603, -dotado con 168.000 euros al décimo- se ha vendido íntegramente en L’Escala, Girona. El segundo, el 72.289, -68.000 euros al décimo- se ha repartido entre entre Madrid, Granada, Alicante, Málaga, Barcelona, Lugo y Zaragoza, mientras que el tercero, el 18.918, -25.000 el décimo- ha ido a parar a Valencia y Sevilla. Los bajoaragoneses tendrán que conformarse con pedreas y terminaciones que, sin duda, ayudarán a los afortunados a paliar un poco la temida cuesta de enero. Ahora bien, aunque la diosa Fortuna se haya tomado un descanso en estas tierras, no significa que no haya venido otros 6 de enero de años anteriores, ni que no lo vaya a hacer en los venideros. El último ejemplo es el del año 2021, cuando un segundo premio dejó 750.000 euros en Alcorisa.

La administración de loterías local vendió una serie en ventanilla del número 03436, agraciado con 75.000 euros al décimo. Su gerente, Antonio Pérez, celebró con champán junto a sus padres el haber repartido la suerte entre los vecinos de su pueblo. Contaba con cinco series del número premiado, de las que vendió una y el resto devolvió. Los diez números los compraron distintas personas tanto de la localidad como de otros municipios. «Estoy muy contento, hemos visto que nuestros números estaban en el bombo. Llevamos 20 años trabajando y al fin hemos podido dar un buen premio«, contó el alcorisano.

Imagen de archivo de 2021 | El gerente de la administración de lotería de Alcorisa, Antonio Pérez, celebrando el 2º premio de El Niño junto a sus padres./ I. Marinescu

Un año antes, en el 2020, los vecinos de Utrillas consiguieron un pellizquito. La asociación Cierzos de Aragón repartió 429.000 euros con el número posterior al gordo. No ha sido la única vez que la suerte ha sonreído a sus habitantes. Una pastelería local distribuyó parte del segundo premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional del 2021, el 06911, dotado con 25.000 euros al décimo. Dos meses antes, ya había tocado un pellizco en el Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional gracias a un bar de la localidad, que vendió el número 28678, agraciado con 150.000 al décimo.

En los primeros años del 2000, la administración de Hortensia Valero ‘Lotería Minerín’ de Andorra también repartió alegría gracias al Sorteo del Niño del 2001 y 2002, en ambas ocasiones tocó el tercer premio. De esta misma ventanilla salió el Primer Premio del Niño en 1983 con el 49612, un número que dejó entonces, más de 4.000 millones de pesetas. Su último premio lo repartió hace apenas dos semanas, en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022. El despacho vendió en ventanilla una serie completa de 10 décimos del quinto premio 36142. Cada uno de los décimos estaba premiado con 6.000 euros, por lo que la administración distribuyó un total de 60.000 euros entre varios vecinos de Andorra y otras localidades de la comarca.

Imagen de archivo de 2022 | Celebración del quinto premio 36.142 en la administración ‘Lotería Minerín’ de Andorra./ Camila Ortiz

Otro de los premios más sonados, el que repartió el Balonmano Alcañiz en 2016 con el 07211, también fue adquirido en ‘Lotería Minerín’. Este cuarto premio dejó 12 millones entre Andorra y Alcañiz, donde se vendió en muchos sitios a través de participaciones y de los que repartió unos 8 millones el club deportivo en participaciones. De la ventanilla andorrana salieron 600 décimos. En octubre del 2019, una veintena de décimos dispensados a través de la máquina en el bar Bahía de Ariño y en la administración Hortensia Valero dejaron 1,2 millones de la mano del fútbol sala de Ariño. Fue el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional. «Al final es suerte, creo que no hay más secreto», reflexionó José Antonio Legua desde la administración.

El Gordo de la Lotería de Navidad

El Gordo de la Lotería de Navidad de 2021, el 86148 -dotado con 400.000 euros al décimo- viajó desde Atocha y dejó un pellizco en Alcañiz. Ocho amigos y compañeros en Hierros Alcañiz se encontraron la suerte en un viaje con parada en la estación de tren madrileña. Unos seis años antes habían empezado a jugar a la Lotería y cada uno aportaba un décimo para el sorteo del día 22 de diciembre. El décimo lo compró Roberto junto a César Martínez, cuando acudieron juntos a la Feria de Metal Madrid. «Quedaba él por aportar su décimo porque no es muy lotero. Me lo comentó y le dije que ahí tenía una administración, que aprovechase. Me preguntó por el número que cogía y le dije que el que quisiera, pero a poder ser que acabase en 3 o en 8 porque eran las terminaciones que no teníamos», contó Martínez entonces.

De hecho, en el 2019 la suerte también vino de fuera, más concretamente del Cachirulo de Reus que repartió el número agraciado con el Gordo, el 26590, en Alcañiz, Calanda, Maella y Peñarroya de Tastavins.

En el 2007, sin embargo, el Gordo se vendió en la Administración Nº1. La familia Bosque brindaba con todos los medios de comunicación desplazados porque el 06381 había dejado un total de tres millones de euros. El Primer Premio de la Lotería de Navidad llegaba por primera vez al territorio. La celebración se hizo sin los agraciados, -varias familias bajoaragonesas residentes en Barcelona-, que sí viajaron a Alcañiz para celebrarlo en la Administración en Nochevieja. Habían comprado esos décimos en su estancia en Todos los Santos.

Respecto a otros años, 2003 por ejemplo, trajo la suerte a Alcañiz, aunque en este caso con un quinto premio de la lotería del 22 de diciembre. En 2010, el cuarto premio del Sorteo de Navidad recayó en una familia alcañizana que compraba el número por intuición. Los agraciados confiaban en el 25506 porque coincidía con la fecha de nacimiento de un familiar, pero el número sólo se vendía en la administración de lotería de Priego, una localidad de Córdoba. Finalmente decidieron adquirirlo por correo y su confianza se vio premiada con 20.000 euros. Más recientemente, en el 2020, Luco, Torrecilla y de nuevo Alcañiz, también fueron agraciados, esta vez con un quinto premio, el 49.760, vendido en la calle Blasco de la capital bajoaragonesa.