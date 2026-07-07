‘Vive el Mar de Aragón’ ofrecerá 480 plazas gratuitas para descubrir la Magdalena y navegar en big paddle este verano

El Mar de Aragón volverá a convertirse este verano en uno de los grandes reclamos turísticos del territorio con el programa 'Vive el Mar de Aragón', una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial de Zaragoza, en colaboración con el Ayuntamiento de Caspe y la empresa Río Caspe Aventura, que ofrecerá cerca de 480 plazas gratuitas para participar en rutas guiadas en barco y actividades de Big Paddle durante los meses de julio y agosto.

El proyecto busca acercar a vecinos y visitantes a uno de los espacios naturales más singulares de Aragón a través de experiencias que combinan historia, paisaje y deporte. La programación se desarrollará los días 12 de julio y 1, 2, 8 y 9 de agosto, con dos turnos diarios, a las 10.00 y a las 12.00. En total se ofertarán 240 plazas para las rutas en lancha motora y otras 240 para las sesiones de big paddle, una modalidad colectiva de paddle surf de iniciación.

Dos formas de descubrir el Mar de Aragón

La principal novedad del programa serán las rutas en lancha motora hasta la ermita de la Magdalena, un antiguo monasterio sanjuanista que durante siglos fue lugar de peregrinación para los caspolinos y que, tras la construcción del embalse de Mequinenza, quedó convertido en una isla a la que únicamente puede accederse por agua.

Con salida y llegada en las inmediaciones del Camping Taiga Lake Caspe, los participantes recorrerán alrededor de 30 kilómetros mientras descubren algunos de los parajes más representativos del Mar de Aragón, incluidos espacios catalogados como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Durante el trayecto, los guías explicarán la historia de la ermita, la evolución del embalse y la riqueza ambiental de este enclave.

El gerente de Río Caspe Aventura, Eduardo Catalán, durante la presentación del programa, ha explicado que este ha sido diseñado para ofrecer dos formas diferentes de conocer el Mar de Aragón. "Una actividad tiene un carácter más deportivo, aunque muy básico, como es el big paddle, y la otra está enfocada a descubrir el embalse y su patrimonio mediante las rutas a motor", ha indicado.

La segunda propuesta será el Big Paddle, una actividad de carácter deportivo y recreativo que partirá desde el Club Náutico Mar de Aragón. Antes de comenzar la travesía, los participantes recibirán unas nociones básicas para desenvolverse sobre estas grandes tablas colectivas y conocerán las distintas actividades acuáticas que pueden practicarse durante todo el año en el embalse. El recorrido se desarrollará por el entorno del pantano y está pensado para todos los públicos, sin necesidad de experiencia previa.

Inscripciones gratuitas para navegar por “una joya”

La alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, ha destacado que la iniciativa supone "una oportunidad de ofrecer de forma totalmente gratuita actividades tanto para los vecinos como para quienes visitan Caspe durante el verano", al tiempo que contribuye a consolidar el municipio como un destino donde se unen "historia, naturaleza y deporte acuático". Además, ha subrayado que la actividad permitirá llegar a más de 400 participantes gracias a la financiación de la Diputación Provincial de Zaragoza, mientras que el Ayuntamiento aportará la infraestructura turística, la Oficina de Turismo y material promocional para los asistentes.

Por su parte, el diputado provincial Abraham Martínez, impulsor del proyecto, ha explicado que la iniciativa nace con el objetivo de dar a conocer "una joya muchas veces oculta" como es el Mar de Aragón. "Desde las instituciones tenemos que poner en valor este patrimonio natural para atraer visitantes y generar también una repercusión económica en el territorio", ha señalado. Martínez considera que las rutas permitirán descubrir un paisaje que incluso sorprenderá a quienes conocen desde hace años el embalse, al combinar la navegación con la divulgación del patrimonio de la Magdalena.

Las inscripciones se abrirán en los próximos días y deberán realizarse exclusivamente a través de WhatsApp, en el número 608 161 261. Los organizadores recuerdan que las plazas son limitadas y animan a los interesados a reservar cuanto antes. El programa está abierto tanto a vecinos como a visitantes y aspira a consolidarse como una cita fija del verano, reforzando el atractivo turístico del Mar de Aragón y convirtiéndolo en un referente para disfrutar del patrimonio y la naturaleza desde una perspectiva diferente.