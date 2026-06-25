La Warm Up Party del Espacio Ebro: la antesala al Gran Premio de Aragón

El Espacio Ebro de Zaragoza acogerá este fin de semana la esperada Warm Up Party. Una cita muy especial para los amantes del motociclismo, en la que MotorLand Aragón ha preparado una variedad de actividades como antesala al Gran Premio de Aragón que se celebrará del 28 al 30 de agosto.

El evento dispondrá de acceso libre hasta completar el aforo ofreciendo una programación muy completa para los aficionados. Entre ellas destacan la sesión del famoso DJ Michenlo y la retransmisión en gran pantalla del Gran Premio de Países Bajos.

Porras y sorteos increíbles

El Gran Premio de Países Bajos de MotoGP tendrá lugar en el mítico circuito de Assen, y se podrá ver desde el sábado en una gran pantalla del Espacio Ebro. Además, la retransmisión estará acompañada de porras y sorteos de premios exclusivos para el Gran Premio de Aragón. Los participantes podrán ganar pases con acceso a parrilla o entradas para el Hero Walk y merchandising firmado por pilotos de MotoGP.

Zona retro, videojuegos y atracciones

El evento contará con zonas destinadas a una gran variedad de atractivos. Para empezar, habrá una zona retro en la que se podrá ver una exposición de motos clásicas, un área de videojuegos con PS5 y el simulador pro con el videojuego de MotoGP 2026.

Para lo más pequeños, habrá habilitada una zona infantil donde podrán disfrutar de un castillo hinchable, un toro mecánico y tatuajes borrables para los futuros aficionados de MotoGP.

DJ Michenlo pone ritmo a la fiesta

El Espacio Ebro abrirá sus puertas el sábado desde las 11.00 con la retransmisión de MotoGP. A las 16.00 comenzará la sesión del dj invitado Michenlo, quien se encargará de hacer bailar al público en el tardeo de la primera jornada de la Warm Up Party.

El domingo será el turno del día de carreras con la emisión desde las 10.00 y las sesiones de Javier Morata, Rafa Ayerbe y Javi Huescar para cerrar la fiesta previa al Gran Premio de Aragón de MotoGP. Además, el domingo los aficionados dispondrán del tradicional Almuerzo Motero que se une por supuesto a una gran oferta gastronómica.

El Pit Lane Walk y la Batak Pro potencian la Warm Up Party

Una de las actividades más esperadas por los aficionados durante el Gran Premio de Aragón de MotoGP es, sin duda, el Pit Lane Walk del jueves 27 de agosto. En esta actividad, los aficionados pueden conocer a los pilotos recorriendo la calle de boxes de MotorLand Aragón y consiguiendo los autógrafos de sus pilotos favoritos.

Aquellos aficionados que vayan a la Warm Up Party, podrán acceder al Pit Lane Walk enseñando la pulsera de acceso al evento totalmente gratis.

Imagen de Pedro Acosta firmando en el Pit Lane Walk de MotorLand Aragón/MotorLand Aragón Imagen de Marc Márquez firmando en el Pit Lane Walk de MotorLand Aragón. Con la pulsera de la Warm Up Party se consigue acceso al Pit Lane Walk de MotoGP 2026/MotorLand Aragón

Otra de las grandes sorpresas que esconde la Warm Up Party será el Batak Pro, una famosa máquina de reflejos que los pilotos profesionales utilizan en su entrenamiento para comprobar su velocidad. Una herramienta que conocen muy bien Miguel Bernal, Víctor Cubeles, Gonzalo Sánchez y Raúl Navarrete, pilotos aragoneses que no han querido perderse la Warm Up Party y que visitarán Espacio Ebro durante el fin de semana para conocer a los aficionados.