La web Visitlosolmos reivindica la cultura del Bajo Aragón Histórico

El vecino de Los Olmos Xavier Bertral ha creado la web Visitlosolmos para dar difusión a su pueblo y al Bajo Aragón Histórico. «La idea surgió porque creía que en un pueblo pequeño como Los Olmos había cosas reivindicables y compartibles», explica Bertral. Gracias a la ayuda de su hija, su sobrina y una compañera de trabajo dieron forma a la web.

Para Beltral el objetivo de la web es dar a conocer todas las cosas interesantes que tiene para mostrar el territorio. En la web tienen cabida todo tipo de actividades culturales que se realizan en la localidad como la hoguera de San Valero, la compañía de teatro amateur del pueblo o la recuperación del dance típico de la Guirnalda que se representa cada dos años.

Pero también se le dan visibilidad a otros actos de la zona como la Ruta del Tambor y Bombo o el Drama de la Cruz de Alcorisa. Además, se proponen recomendaciones de lugares que visitar como el yacimiento ibero de Los Olmos o la ruta senderista de los Órganos de Montoro.

La web ha tenido una gran aceptación por parte de los vecinos de la localidad. «Las galerías fotográficas de las fiestas hacen que los vecinos se vean reflejados y valorados en ella», recalca el creador, quien cree que esto supone un gran avance para el municipio.