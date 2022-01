Zaera cierra un gran fin de semana peleando con los mejores en Bélgica y Países Bajos

El alcañizano Javier Zaera ha superado con éxito un fin de semana durante el que se ha enfrentado a la élite internacional del ciclocross. Tras obtener un meritorio puesto 19 en la carrera sub-23 del sábado en Hamme (Bélgica) y quedar el 43 entre los 60 profesionales de la prueba de este domingo en Hoogerheide (Holanda), las posibilidades del joven ciclista de competir en el Mundial de CX de Estados Unidos siguen abiertas.

El sábado se disputaba la prueba internacional X2O Trofee Rectavite Flandriencross, en la que Zaera salía en una meritoria posición 11, en segunda línea y detrás de estrellas del ciclocross como Nys o Cameron. Tras una muy buena salida, consiguió situarse en séptimo puesto a mitad de la primera vuelta pero una caída le hizo perder posiciones y caer hasta la 20. Después, un pinchazo con pérdida de aire le obliga a pasar por boxes, dejándole en el puesto 25.

Pese a estos dos percances, Zaera no cayó en el desánimo y siguió adelante, subiendo posiciones hasta acabar la carrera en la 19. En esta cita internacional competían 40 corredores de categoría sub-23.

El domingo el bajoaragonés compitió en Holanda, en la copa del mundo de Hoogerheide. En este caso, al no haber categoría sub-23, Zaera se enfrentó a la élite del ciclocross. De los 62 participantes, salió en el puesto 52, casi en la última línea de la parrilla. Pero esto no le impidió ir adelantando posiciones hasta quedar en un meritorio puesto 43. “La salida ha sido complicada y me ha costado un poco coger el ritmo en las primeras vueltas pero después con el paso de los minutos he ido poco a poco encontrándome mejor”, narró Zaera, que se mostró orgulloso de los resultados obtenidos este fin de semana.

Su rendimiento fue especialmente bueno en la prueba del domingo, que además puntúa para el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI). La clave del éxito fue la inteligente lectura que hizo de la carrera, consciente de que salía muy atrás y yendo de menos a más.

A expensas de saber si Zaera podrá finalmente competir en el Mundial de Ciclocross de Estados Unidos, el joven ciclista se lleva consigo una experiencia única, tanto en lo deportivo como en lo personal. Con las de este fin de semana son tres las pruebas internacionales en las que Zaera ha participado en poco tiempo. El pasado día 16, el ciclista del Huesca La Magia Renault Auto Cuatro quedó en la posición 24 de la Copa del Mundo de Flamanville (Francia) y, previamente había ganado el Campeonato de España en Xátiva.