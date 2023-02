15 vecinos de Calanda obtendrán una bonificación del 50% del IBI por instalar placas solares

Al menos 15 vecinos de Calanda obtendrán una bonificación del 50% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los ejercicios del 2023, 2024 y 2025 por instalar placas solares en sus propiedades, ya sean viviendas o empresas. En el último pleno ordinario, celebrado este lunes, se aprobaron por unanimidad cuatro solicitudes, que se sumaron a las once ya admitidas desde la modificación de la ordenanza municipal el pasado 7 de octubre. Tanto el equipo de gobierno (PP) como la oposición (PSOE) destacaron la «buena aceptación» de esta rebaja e instaron a más calandinos a presentar sus solicitudes para beneficiarse de ella y, además, contribuir a la eficiencia energética.

«Pleno tras pleno seguimos recogiendo solicitudes y aceptando esas bonificaciones. Esto prueba el éxito de la convocatoria», señaló el alcalde de Calanda, Alberto Herrero. Por su parte, la portavoz de los socialistas, Victoria Sánchez, expresó su satisfacción por que los vecinos «apuesten por poner placas solares y puedan beneficiarse de la bonificación».

En el pleno también se aprobó por unanimidad el nuevo convenio de personal laboral con el Instituto Municipal de Servicios Sociales a través del cual se conseguirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la residencia municipal. El personal de este centro llevaba desde 2016 con un convenio que «se había quedado desfasado y no cumplía con la legalidad actual». No obstante, después de más de 11 meses de reuniones y negociaciones, el equipo de gobierno logró alcanzar un nuevo acuerdo con el que los casi 40 trabajadores de la residencia verán incrementadas sus nóminas en una media mensual de 169 euros.

En este punto, hubo un rifirrafe entre Herrero y Sánchez. La portavoz del PSOE dijo que «tras muchas horas de negociación y alguna que otra presión, las trabajadoras por fin habían decido firmar». «Solo estuve en una de las reuniones con las trabajadores y en ella tú mismo usaste una palabra mucho más fuerte que ‘presión’, que no quiero ni decirla. Solo repito tus palabras suavizándolas», explicó. Por su parte, el alcalde le contestó que «le parecían fuera de lugar sus palabras» y que «la campaña electoral no había comenzado todavía». «No ha habido presión. Pregúntale a los sindicatos, a las trabajadoras o al portavoz socialista, Diego Moreno, que han estado en las negociaciones. Nadie dudará de la colaboración que ha habido por parte de todos. Tus palabras no merecen explicación alguna porque desconoces las reuniones que ha habido durante todo el año», argumentó Herrero.

Un minuto de silencio por Carlos Saura

Antes de comenzar el pleno, se guardó un minuto de silencio por el cineasta Carlos Saura, fallecido el pasado viernes a los 91 años. «Este lunes, desde Calanda, hemos acompañado en la capilla ardiente a su familia y a todos sus seres queridos. Quiero agradecer a las 14 personas que con un solo día de antelación han viajado a Madrid, a petición de la familia, para tocar el tambor«, expresó. Asimismo, recordó que Carlos Saura fue «una persona que hizo mucho por el municipio, y que llevó siempre a Calanda y a sus tambores por todo el mundo«.