‘236 Pedaladas por Teruel’, el reto solidario del hijarano Carlos Gómez Pina que recorrerá en bici los pueblos de la provincia

Si algo hace "run run" en la cabeza, hay que prestarle atención. Carlos Gómez Pina lo ha hecho y por eso el 23 de julio se subirá a su bicicleta y saldrá de Híjar dispuesto a recorrer los 236 pueblos de la provincia de Teruel en lo que ha llamado '236 Pedaladas por Teruel'. Es de naturaleza inquieta, y eso bien lo saben sus vecinos que hace tres años le hicieron pregonero de fiestas en reconocimiento a su labor en el mundo deportivo y social. Ahora va a llevar el nombre de la localidad en su hazaña que, además de deportiva, tiene un objetivo solidario y de promoción "en positivo" del territorio.

No es la primera vez que unifica solidaridad y deporte y ha pedaleado por vías verdes e incluso en el Camino de Santiago, pero sí es la primera en una aventura de este calibre. De hecho, será cuando se vea montado en su bici y con la marcha emprendida dirección a Andorra cuando sienta que los cabos se van terminando de atar.

10 comarcas y 236 pueblos

Prevé salir ese día temprano con las primeras claras del día y tomar el camino a Ariño, su primera parada oficial. Tras recorrer la comarca Andorra-Sierra de Arcos en dos etapas, prevé seguir a Cuencas Mineras en tres etapas, para continuar por Jiloca, Albarracín, Teruel, Gúdar Javalambre, Maestrazgo, Bajo Aragón, Matarraña y Bajo Martín con llegada final a Híjar.

Lleva años con el pensamiento en la cabeza, pero dos meses de preparación sobre el papel. "Esto es por amor al deporte, a conocer otros lugares y vivir una experiencia de la que solo sé que será única", ríe. Tiene el apoyo de los suyos, y también la preocupación porque es un reto duro en el que ya da por hecho que "los imprevistos serán muchos" y se centra ahora en tratar de prever alternativas para todos.

Aunque reconoce que le gusta más transitar por caminos, en la planificación está priorizando la carretera para evitar sorpresas ya que son terrenos que no conoce. "Por mucha aplicación que haya no me fío porque luego salen desniveles que no son los que reflejaba, piedras, desprendimientos y de todo, y eso me retrasaría mucho. No quiero dar rodeos", apunta.

Etapas del 23 de julio al 1 de septiembre y pasaporte sellado

Ha calculado unos 35 días, pero según vaya transcurriendo la ruta estos tiempos se irán ajustando. "Lo que es seguro es que, si todo va bien, el 1 de septiembre tengo que estar trabajando", sonríe. Es docente especialista en Educación Física. Acaba de terminar curso escolar en el CRA Matarraña en Mazaleón, pero hasta casi final de verano no conocerá su próximo destino.

Sigue avanzando en los cálculos de las distancias para definir bien las etapas que se ha estructurado por comarcas. Su idea es pedalear desde el amanecer e incluso antes, y parar a mediodía para escapar del calor. Es importante planificar en qué pueblos terminar cada jornada para hacerlo con la certeza de que contará con un espacio para descansar, "aunque sea en un rincón en el pabellón". Contactará con los ayuntamientos de turno para ver posibilidades y, como irá documentando su aventura con vídeos y fotos a través de las redes sociales del reto, dedicará un rato a visitar el pueblo que le dé cobijo y lo promocionará mostrando sus lugares de interés.

Viajará provisto de un pasaporte en el que salen todos los pueblos y que pretende sellar. "En muchos no me podré entretener demasiado, así que, la primera persona que me encuentre me sirve para que me eche una firma", advierte divertido.

Cómo colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer

Todo lo que se recaude durante el reto se destinará de forma íntegra a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la colaboración está abierta a todo el mundo que desee contribuir con su aportación económica. Se pueden hacer donaciones a través del enlace que ya hay habilitado en las redes sociales del reto, y no se descarta que en algunas etapas se organice algún evento con mesas informativas para llamar la atención e invitar a la participación.

La elección de esta causa no ha sido casualidad y ya en otras ocasiones, actividades organizadas en el pueblo se han destinado a contribuir en la investigación. En su caso, ha visto cómo la enfermedad hacía mella en personas cercanas. "Afecta a mucha gente, todos la tenemos cerca", añade.

Se puede apoyar difundiendo el proyecto a través de redes sociales e incluso acompañando a Gómez en algunos tramos. "Si alguien quiere unirse algún rato, adelante, y ya me han preguntado conocidos de mi zona si me podrán acompañar cuando llegue al Bajo Martín", asegura.

También existe la opción de contribuir sumando la empresa, entidad o marca al apartado de colaboradores. De momento, son Ayuntamiento de Híjar, Diputación de Teruel (DPT), Memorándum Tecnología -que se encarga de las redes sociales-, Huevos el Pastor, Extreme Factory Sport, Talleres Sercom de Híjar, Comarca del Bajo Martín, y Ejarom BIKES, su tienda de confianza en Alcañiz en la puesta a punto de sus bicicletas.