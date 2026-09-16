26 expositores, emprendedores y talleres: Guía definitiva para disfrutar de la Feria de San Miguel de Calanda

No habrá excusas para no dejarse ver este fin de semana por la Feria San Miguel de Calanda. Un total de 26 expositores se distribuirán en el recinto ferial interior desde las 9.30 hasta las 14.00 por la mañana y de 16.00 a 20.30 por la tarde, el sábado y hasta la 20.00 el domingo. La inauguración oficial será el sábado a las 12.00 y después se entregará el reconocimiento del Melocotón Embolsado de Oro a José María Villalón.

En este sentido, la feria incluye un amplio programa de actos con actividades para todos los gustos que completan los expositores ubicados en el interior del Recinto Ferial. «Poco a poco la cita se va consolidando y va atrayendo un mayor número de expositores. El objetivo es promocionar el comercio, turismo y servicios del municipio, además de nuestro producto estrella», defiende Alberto Herrero, alcalde de Calanda.

De promocionar el producto estrella, el Melocotón de Calanda, se encargarán precisamente dos cooperativas del territorio a pesar de estar atravesando una campaña marcada por los daños que dejó a su paso el granizo. Tanto La Calandina como la San Miguel estarán presentes en la feria, así como la tienda El Bancal situada en las instalaciones de la propia Cooperativa San Miguel dedicada a vender productos de calidad y kilómetro cero.

La oferta la completarán otras empresas del territorio como La Mar de Sabor, Carnicas Ortín, Salazonera Aragonesa, Isea Insat Instalaciones, Carnicería Pastor, Bodegas Guallart de Viala o María Félez Atelier, una joven calandina que recientemente ha abierto su propio atelier de moda en su pueblo.

Habrá tiempo también para conocer productos de fuera del territorio. Desde dulces procedentes de Cantabria o el Ayuntamiento de Caspe con sus propuestas de turismo al igual que la localidad anfitriona, entre otras.

La feria funcionará como escaparate del tejido económico del territorio. Empresas consolidadas y nuevos emprendedores presentarán sus proyectos, productos y servicios para evidenciar la capacidad de crecimiento y diversificación económica del Bajo Aragón. Por su parte, la industria, el comercio, los servicios, la innovación tecnológica y las iniciativas empresariales emergentes dispondrán de un espacio destacado en una cita que pretende dar visibilidad a quienes participan en la construcción del futuro económico de la comarca y, al mismo tiempo, facilitar nuevas conexiones entre sectores.

Vivienda, empleo e historia

La Feria de San Miguel quiere convertirse igualmente en un foro de reflexión y difusión de iniciativas relacionadas con el desarrollo rural. La vivienda, el empleo, la fijación de población y las oportunidades para desarrollar un proyecto de vida en el territorio formarán parte de una programación concebida para trasladar la idea de que los pueblos tienen presente y, especialmente, futuro.

Las dos jornadas convivirán con la recuperación de las raíces históricas de la cita. Entre ellas, destaca la recreación histórica de la concesión de la Feria de San Miguel, que permitirá al público viajar al pasado y conocer cómo nació uno de los acontecimientos más importantes de la tradición calandina como el Milagro de Calanda, uno de los acontecimientos más conocidos y estudiados de la historia de Aragón, y el Protocolo de Mazaleón.

Listado de expositores

1. DULCES DE CANTABRIA. Sobao pasiego y quesadas.

2. CARNICAS ORTIN. Cervecica artesana de Ejulve.

3. AFEDABA "LOS CALATRAVOS". Asociación Alzheimer Bajo Aragón.

4. DUMONFORT. Fruta y verdura deshidratada.

5. RINGANA. Cosmética natural.

6. BODEGAS GUALLART DE VIALA

7. ASOCIACIÓN EL CACHIRULO DE CALANDA

8. S. COOP DEL CAMPO DEL SAN MIGUEL. Aceite y melocotón.

9. ADOUNA BOU NECK. Cooperación SENEGAL

10 y 11. COMUNIDAD DE REGANTES DEL GUADALOPE

12 y 13. LA CALANDINA S.C.L. Aceite y melocotón

14. LA MAR DE SABOR. Tomate seco y sales del mundo.

15. CARNICERÍA PASTOR. Embutidos y quesos

16. JOYERÍA CRONOS. Joyería y relojería.

17. EL BANCAL. Producto gourmet

18 SALAZONERA ARAGONESA. Semi-conserva de pescado.

19. YOL DE YESTE. Escritora y autora.

20 y 21. MARÍA FÉLEZ ATELIER. Confeccion a medida

22. KAZSPAIN INVEST S.L. Vivienda Asequible

23. TURISMO AYUNTAMIENTO DE CASPE

24. TURISMO AYUNTAMIENTO DE CALANDA

25. ISEA INSAT INSTALACIONES. Fontanería y electricidad.

26. BRAVEBULLS. Wheelie school