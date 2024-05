300 personas secundan la manifestación del uno de mayo en Andorra con el empleo como «tarea pendiente» de la reindustrialización

Por el empleo «de futuro», la reducción de la jornada de trabajo, mejores salarios y la protección de la clase trabajadora, unas 300 personas han secundado la tradicional manifestación por el 1 de mayo, Día del Trabajador, en Andorra, convocada por UGT y CCOO. Con el lema ‘Pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios’ como telón de fondo en todo el país, en la villa minera se ha clamado por una transición justa y una reindustrialización «real y rápida». El empleo sigue siendo la gran tarea pendiente que marca los últimos años de la cuenca minera turolense tras el cierre del carbón y con el Nudo Mudéjar de Endesa – cuya tramitación está en marcha-, como la gran esperanza. El macroproyecto de energías renovables con una inversión de 1.700 millones salió a información pública el pasado mes de febrero y en estos momentos se encuentra en periodo de alegaciones.

CCOO con unas 2.200 personas afiliadas en las comarcas bajoaragonesas y las Cuencas Mineras y UGT con 4.700 afiliados a nivel provincial han mejorado su capacidad de convocatoria con respecto a años anteriores. Desde los sindicatos intuyen que esto se debe a la «máxima preocupación» ante el enorme reto que enfrenta la villa minera y las comarcas vecinas en clave de empleo y regeneración industrial. «Parece que van a llegar muchas cosas pero no terminan de llegar. Hay mucha inquietud porque el desmantelamiento está prácticamente terminado. Estamos preocupados porque no vemos esa agilidad que tendría que haber para algunos proyectos que estarían empezando a funcionar. De momento no se ha sustituido el empleo perdido», ha recalcado Alejo Galve, secretario general de UGT en la provincia de Teruel. Hace tan solo unos días el municipio se llevaba un «jarro de agua fría» tras el frenazo de Refinasol Battmat que prevería instalar en el municipio su refinería de cobalto, al margen del Nudo. La empresa renunció a los 15,7 millones del PERTE VEC por falta de fondos.

Las mismas sensaciones de «esperanza» mezclada con «decepción» trasladan desde Comisiones Obreras críticos con los tiempos del proceso. «La gente trabajadora come todos los días y paga sus facturas. Somos supervivientes natos pero aquí han pasado cuatro años ya», recuerda su representante Darío Sanz, quien recalca que el trabajo se ha buscado fuera ante la situación. «Andorra ahora es una localidad que exporta trabajadores, antes los atraía. Esa es una realidad. Tenemos a mucha gente que está haciendo su actividad laboral fuera de lunes a viernes», señala Sanz.

El «pequeño flotador» del desmantelamiento de la central térmica ha permitido mantener cierta actividad estos años, pero ante su conclusión desde los sindicatos insisten en la «urgente» necesidad de materializar los proyectos que se plantean y se anuncian, de momento sobre el papel. Entienden que la llegada de las renovables sujetas al Nudo darán «un empleo relativo» durante la fase de construcción, mientras que en la fase de producción el impacto será «mucho menor». Es por eso que la baza para Andorra sigue siendo el ambicioso Plan de acompañamiento que supone incitativas socioeconómicas en industria, sector terciario y sector primario.

En cuanto a la programación para esta jornada festiva se han mantenido los tradicionales actos, primero con el homenaje al maquis y a los sindicalistas fallecidos en el cementerio, y después con la lectura del manifiesto en la Plaza del Regallo y ofrenda floral al Monumento del Minero. Los compañeros sindicalistas procedentes de diferentes comarcas han podido compartir impresiones y disfrutar de esta jornada festiva en la villa minera en la que el tiempo ha acompañado. Numerosos perfiles políticos locales y comarcales se han unido a la convocatoria.

Concentración en Zaragoza

La capital aragonesa ha sido el epicentro de las manifestaciones a nivel regional. La manifestación ha comenzado a las once de la mañana en la Plaza San Miguel de Zaragoza. Es el punto icónico donde ambos sindicatos convocan a trabajadores y trabajadoras de todos los sectores productivos y a la ciudadanía para celebrar el Primero de Mayo. Una fiesta reivindicativa que desde que se celebró por primera vez en 1889, sirve como altavoz para reclamar mejoras sociales y laborales en todo el mundo. En España, los dos sindicatos mayoritarios han reclamado este año: “el pleno empleo, menos jornada y mejores salarios”.

UGT y CCOO han señalado la ocasión de trasladar «el buen momento de la economía española» a los salarios de los trabajadores y trabajadoras. El PIB de España crece hasta el 0,7% en el primer trimestre de 2024, la reforma laboral firmada en 2021 estabiliza el empleo y el SMI ya se sitúa en los 1.134 euros al mes lo que ha supuesto una mejora del poder adquisitivo de la clase trabajadora, tal indican. Pero todavía «hay mucho margen de mejora» para ambos sindicatos. Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón ha argumentado que “ha habido una serie de acuerdos con el Gobierno, en el marco de diálogo social, y también con los empresarios, en la negociación colectiva, que han permitido que los datos económicos en España y en Aragón hayan mejorado mucho”.

Manifestación por el Día del Trabajador en Zaragoza./CCOO

Lejos de caer en la autocomplacencia, CCOO y UGT Aragón reclaman trabajar por el pleno empleo porque “la tasa de desempleo en Aragón es la segunda más baja de España, pero sigue siendo altísima si la comparamos con otros países europeos”, explican. Ambas organizaciones aseguran que la mejora de la productividad en las empresas obliga a una reducción de la jornada. “Tenemos que cerrar un acuerdo para que la jornada laboral se establezca este año en las 37 horas y media”.

Para CCOO esa mejora de la productividad también se tiene que traducir «en un incremento salarial» porque asegura que los beneficios empresariales están «en máximos históricos por lo que hay margen para aumentar los salarios”. El secretario general de CCOO Aragón ha reclamado también un gran pacto por la industria. “Tenemos una oportunidad con los fondos europeos para poder reforzar este sector y crear empleos de mayor calidad y con mejores salarios”, ha dicho.

En el plano político, CCOO y UGT Aragón han reclamado «la defensa de la democracia y los derechos constitucionales». «Los sindicatos fuimos los impulsores de la transición democrática y de mucho de los derechos que tenemos en nuestra Constitución y no vamos a permitir que nos los quiten”, afirmaba Pina.

Los manifestantes han recorrido las calles del Coso, Plaza de España y Paseo Independencia para finalizar la protesta en las escaleras del Paraninfo de Zaragoza. En este Primero de Mayo ambas organizaciones también han reclamado el fin de conflictos bélicos como el ucraniano o la guerra de Gaza.