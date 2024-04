Refinasol Battmat frena la instalación de su refinería de cobalto en Andorra

Como «un jarro de agua fría» cataloga el alcalde de Andorra, Rafa Guía, la paralización de la instalación de la refinería de cobalto de Refinasol Battmat en el municipio. La empresa iba a desarrollar este proyecto a lo largo de 48 hectáreas del Parque Empresarial de la villa minera bajo una inversión de 150 millones de euros, datos que lo catalogaban como uno de los más esperanzadores en la tan ansiada reconversión industrial en la localidad. No obstante, ahora sus promotores han renunciado a los 15,7 millones de euros de la subvención que iban a obtener del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) por falta de fondos, algo que frena por completo el proyecto.

El desistimiento ha sido provocado por «un fallo en la financiación» que impidió que la compañía pudiera presentar a tiempo los avales necesarios para acceder a la ayuda económica que había conseguido en la segunda convocatoria del Perte VEC, dentro de la línea destinada a proyectos de producción de baterías (sección A). Concretamente, el total económico requerido ascendía al 80% de la cantidad adjudicada (es decir, 12,5 millones de euros), un importe que la empresa no pudo afrontar.

En búsqueda de financiación

Refinasol Battmat, no obstante, ya ha trasladado que va a «seguir buscando la financiación necesaria» para poder retomar su proyecto en Andorra, con el cual se pretendían crear 48 nuevos puestos de trabajo. Y eso es precisamente lo que también espera el alcalde de la villa minera, para quien este era un «proyecto muy novedoso» que ahora «se queda en stand by». «Era un proyecto interesante, y el primero de este tipo que iba a llevarse a cabo en Europa. Pero cuando una empresa recibe una subvención y no tiene la capacidad de avalarla eso significa que no tienen recursos financieros suficientes», reflexiona Guía.

El declaraciones a La COMARCA en noviembre de 2023, fuentes de esta empresa explicaban que el proyecto ya estaba en fase de diseño y que se preveía que su construcción comenzara «a finales de 2024». Un mes después, en diciembre de 2023, este fue declarado de interés autonómico por el Gobierno de Aragón para agilizar su tramitación. La parte administrativa parecía avanzar, pero tal y como explica el primer edil, ahora «habrá que esperar».

Guía insiste en que una de sus principales laborales se centra en «favorecer la implantación de empresas» y que para ello el Ayuntamiento «siempre pondrá a disposición terrenos o ayuda en lo que respecta a la tramitación administrativa», pero a su vez recuerda que «la capacidad financiera depende de las empresas que vienen». «Esperamos que consigan la financiación para que el proyecto pueda salir adelante. Por el momento ha sido un jarro de agua fría», recalcó.

Cambio en la subvención

Cabe recordar que Refinasol Battmat recibió inicialmente la menor cuantía de los 12 proyectos que fueron seleccionados como beneficiarios de forma provisional en las ayudas del Perte VEC. En concreto, los promotores de esta empresa tan solo percibieron la simbólica cantidad de 100 euros, una cifra que se quedaba muy lejos de cubrir ni tan solo una parte de la inversión anunciada en un primer lugar

Esta resolución fue provocada a raíz de un error administrativo de la propia empresa.

No obstante, tras presentar una alegación para corregir este problema, esta logró adjudicarse 15,7 millones de los 105 millones que había solicitado para poder poner en marcha el proyecto en Andorra. La inversión total, no obstante, llegaría a alcanzar los 150 millones, según adelantaron en su día los promotores.

Proyecto pionero

El proyecto de Refinasol Battmat en Andorra iba a consistir en la instalación de una planta destinada al reciclado de baterías de vehículos eléctricos y producción de materias primas para la fabricación de baterías eléctricas. Esta aparece en el mapa aragonés a finales de la legislatura pasada, poco antes de la celebración de las elecciones autonómicas. De hecho, esta fue una de las 11 empresas que se reunieron con el expresidente Javier Lambán cuando visitó la localidad de Andorra en mayo de 2023 para conocer el estado de los proyectos empresariales planteados como parte de la reindustrialización de la villa minera tras el cierre de la Central Térmica

La inversión supondría la construcción de la primera refinería de cobalto en el suroeste de Europa, que además incluiría una planta de reciclado de baterías, una planta de refinado de níquel y la producción de materiales activos de cátodo necesarios para la fabricación de baterías NCM de automoción.

El objetivo era que el proyecto se desarrollara en cuatro fases progresivas desde el primer trimestre de 2025 con la puesta en producción del primer tren de refinado de cobalto, para terminar con una última fase más allá de 2026 con la producción de material para cátodos.