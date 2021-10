Unos 40 vecinos asisten a la charla de la Plataforma de los Paisajes en Ejulve

Mucho interés e inquietud ha suscitado en los últimos días la salida a exposición pública del denominado Clúster Ejulve. El proyecto de Forestalia -compuesto por cuatro parques eólicos: Guadalopillo I y II, Majalinos I y El Bailador- genera dudas entre los vecinos, y también en el propio Ayuntamiento de Ejulve, encargado de velar por el interés común. Desde el Consistorio siempre han facilitado a todas las partes implicadas en la implantación de las renovables que explicasen su visión. Este fin de semana ha sido el turno de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, que en la tarde del sábado ofreció una charla sobre esta cuestión. Estuvo centrada en el análisis de uno de los parques eólicos del Clúster Ejulve: El Bailador.

Unas 40 personas llenaron el salón municipal habilitado para acoger este encuentro, que se siguió con gran interés por parte de los vecinos. El público estuvo compuesto por personas de todas las edades, que acudieron a la cita motivadas por saber más sobre los proyectos que afectan a Ejulve y alrededores. «El objetivo que tenemos desde hace año y medio es informar a las poblaciones que tienen proyectos o a aquellas que nos lo solicitan. Creemos que lo fundamental es contar lo que hay, evidentemente sin generar ningún tipo de enfrentamiento, y cómo creemos que debería que ser esa transformación o esa transición justa», reitera Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma de los Paisajes.

Según esta entidad, en la provincia de Teruel hay planeados 51 proyectos fotovoltáicos y 124 proyectos eólicos. Uno de ellos es el Clúster Ejulve y ante él presentarán alegaciones. «Nos preocupa la fragmentación que tiene. Llega a tal límite que hay un molino de El Bailador que está pegado a los molinos de Majalinos y sin embargo está en otro parque, porque no les cabe en ese y lo asocian al otro», señala. Pero varias son las cuestiones que también preocupan, entre ellas la cercanía de los aerogeneradores planteados a la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) del Guadalope. «¿Qué ave es tan inteligente como para no salirse de la ZEPA? Porque si se sale, cae», decía irónicamente el portavoz de la Plataforma durante la charla. Otra sería que ante un incendio la existencia de molinos limita notablemente las labores de extinción por aire, sobre todo en la noche.

No obstante, uno de los puntos clave es el hecho de que parte de El Bailador esté proyectado en la zona afectada por el incendio de Majalinos de 2009. A este respecto, la Ley de Montes no permite construir en terreno forestal incendiado hasta pasados 30 años del suceso salvo por «razones imperiosas de interés público de primer orden». En estos momentos estos proyectos eólicos cuentan con la declaración de Interés Autonómico, pero no de Interés Público. «Creo que este es uno de los puntos importantes pero no es el único. Por ejemplo, hay molinos que afectan al vuelo del quebrantahuesos», señala Oquendo. Añade también el impacto que puede generar sobre actividades como la caza, al convertir a suelo industrial zonas que ahora mismo son monte.

Entre los asistentes a la charla se encontraba Chema Salvador, director general de Ordenación del Territorio y vecino de Ejulve, que trató también de aclarar diferentes cuestiones que afectan directamente a su departamento dentro del Gobierno de Aragón. «Estamos planteando unas consideraciones generales a todos los proyectos: que respeten la estrategia de ordenación del territorio de Aragón, que tengan en cuenta el valor paisajístico o que se analice el impacto socioeconómico y no solo los puestos o el volumen de dinero que se supone que vendrá gracias a estos proyectos…», indica.

Además, Salvador añade que en los informes que se están trasladando al COTA (Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón) se incluye un apartado en el que muestran su «preocupación por la falta de planificación territorial, ambiental y sectorial que dificulta la completa valoración de los efectos sinérgicos y acumulativos de estas infraestructuras en las zonas de implantación». No obstante cabe destacar que la tramitación de estos proyectos, tanto en el Ministerio como en el Gobierno de Aragón, dependen de la dirección general de Energía y Minas.

Preocupación vecinal

Desde el Ayuntamiento presentarán alegaciones, tanto a este proyecto como a los otros dos -uno de Acciona y otro de Endesa- que afectan al término y que suman un total de en torno a 35 aerogeneradores. Ovidio Ortín, alcalde de Ejulve, lamenta el nulo poder de decisión de los Consistorios. «Desde DGA lo han hecho de alguna manera para que los Ayuntamientos no pintemos nada porque respecto a todas las licencias de actividades el Ayuntamiento es el que tiene que tomar la decisión. Aquí, en cambio, lo han hecho para que sean ellos los que decidan y nosotros nos estemos llevando las guantadas. No puede ser. Si son ellos entonces que vengan aquí, que den la cara también con los vecinos, con el que quiere y con el que no quiere».

Chema Salvador destacó también en esta línea que la proliferación de los proyectos de energías renovables está provocando «alarma social», especialmente en el medio rural.

-¿Y cómo vive esta cuestión como vecino de Ejulve?

-Pues mal. No lo vivo nada bien. Yo me siento de Ejulve. He estado cuatro legislaturas en el Ayuntamiento. He vivido un incendio como alcalde, también muchos años de pelea para conseguir reforestar el monte, para poner en valor senderos turísticos y para plantear que Ejulve es un espacio del entorno de las hoces del Guadalope y del Maestrazgo que tiene un potencial importante dentro del turismo. Ahora mismo no estoy dentro del Ayuntamiento pero creo que tenemos una opinión bastante parecida: puede entrar algún parque, pero el Ayuntamiento no está de acuerdo con todos los que ahora mismo están planteados.