627 profesionales, una nueva unidad de drones y refuerzo para el eclipse: Así será el dispositivo de prevención de incendios de este verano

Aragón activará el 12 de junio su fase de máxima activación del dispositivo de prevención y extinción de incendios, que se prolongará hasta el 13 de septiembre. Un total de 627 profesionales trabajarán diariamente como parte del despliegue, una cifra que podría incrementarse en función de la evolución del riesgo y la aparición de emergencias. La financiación del dispositivo INFOAR este año supera los 54,8 millones de euros.

La campaña de 2026 incorpora novedades. Destaca la creación de una nueva unidad de drones integrada por 16 profesionales y dos aeronaves no tripuladas, que permitirá mejorar las labores de vigilancia y apoyo a la extinción. Asimismo, se consolida la aplicación FLAMA, que integra distintas herramientas digitales para una gestión más eficiente de los incendios. También se incorpora un nuevo vehículo autobomba con base en Villanueva de Gállego.

Además, este año la campaña se reforzará durante el eclipse previsto para el 12 de agosto. La esperada concentración de personas en espacios naturales, unida a condiciones meteorológicas adversas, podría aumentar el riesgo de incendios y dificultar la respuesta operativa en caso de simultaneidad de siniestros. Por ello, el Gobierno de Aragón trabaja ya en medidas específicas de prevención, que se están ultimando y pasan, entre otras, por el refuerzo de la vigilancia e información pública.

Durante los meses previos se ha intensificado la formación del personal, con cursos de Dirección de extinción, capacitación de nuevos bomberos forestales contratados mediante la empresa pública SARGA y destaca la recuperación de la formación en investigación de causas, dirigida fundamentalmente a agentes para la protección de la naturaleza.

Medios del dispositivo

El dispositivo INFOAR cuenta con 62 brigadas forestales terrestres (57 simples y 5 dobles) y 8 helitransportadas, dirigidas cada una por un agente para la protección de la naturaleza, y 9 helicópteros.

En lo que se refiere a los medios de extinción, Aragón cuenta con 8 helicópteros de transporte y extinción (6 de carga ligera y 2 de carga media) y una aeronave de coordinación. También dispone de 41 vehículos autobomba tipo 2 (3.500 litros de capacidad), de las que 7 están conveniadas con las comarcas del Maestrazgo, Matarraña y Bajo Martín. Asimismo, forman parte del dispositivo 26 vehículos 4x4 pick ups dotados con sistema de extinción (depósito de 450 l y bomba de impulsión). Además, durante el periodo de máxima activación, se contratan 3 bulldozer con disponibilidad completa (1 por provincia), montados sobre camión tractor con plataforma para su despacho inmediato.

La red de vigilancia se compone de un total de 80 puestos fijos en toda la comunidad: 24 en Huesca, 36 en Teruel y 20 en Zaragoza, distribuidos de forma homogénea por toda la geografía, en los que se realizarán un total de 9.496 jornadas. Las instalaciones que completan el dispositivo de vigilancia y extinción constan de 4 centros de Dirección y Coordinación y122 estaciones base de cobertura TETRA y 3.569 puntos de agua. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pone a disposición de las comunidades distintos recursos de extinción.

Una campaña que empieza en un contexto favorable

La directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, y la jefa del Servicio de Gestión de Incendios Forestales y Coordinación, Maribel Ureta, han detallado una campaña que comienza con un contexto favorable en cuanto al estado hídrico de la vegetación. Las precipitaciones registradas a principios de mayo, especialmente en la mitad occidental de la comunidad, han contribuido a mantener los combustibles vivos en condiciones óptimas, lo que podría traducirse en un inicio con niveles de riesgo bajos.

No obstante, ha advertido Oliván, esta situación "está sujeta a la evolución meteorológica de las próximas semanas". En el Bajo Aragón Histórico ya se han producido 3 incendios, que tuvieron lugar la seman pasada. El incremento de las temperaturas y la posible ausencia de precipitaciones serán factores determinantes en la transición hacia escenarios de mayor peligrosidad. Como es habitual en el periodo estival, la campaña estará marcada por episodios de calor extremo y precipitaciones escasas. En este contexto, es posible la aparición de “ventanas” propicias para Grandes Incendios Forestales (GIF), especialmente en la mitad sureste de Aragón. El déficit hídrico acumulado en esa zona podría adelantar estos episodios, incrementando la probabilidad de siniestros de alta intensidad.

Cabe recordar que, del 1 de junio al 15 de octubre, la Dirección General de Gestión Forestal elabora y publica a diario el Nivel de Alerta por Peligro de Incendios Forestales (NAPIF), herramienta clave que establece cinco categorías de riesgo (verde, amarillo, naranja, rojo y rojo plus) y regula las actividades susceptibles de generar igniciones. La estadística es contundente: "El 90 % de la superficie forestal quemada en los últimos 15 años ha ardido en apenas el 1% de los incendios, coincidiendo con días de nivel naranja o rojo", ha asegurado Ureta.

Balance positivo

Los datos provisionales entre octubre de 2025 y abril de 2026 reflejan una situación favorable. Se han registrado 145 incendios forestales en Aragón, un 6,45% menos que la media histórica, y una superficie afectada de 139,96 hectáreas, lo que supone un descenso del 67,48%. El incendio más relevante tuvo lugar en Zuera el pasado 26 de marzo, con 15 hectáreas afectadas.

El 77,24% de los siniestros se han quedado en conatos, lo que evidencia la eficacia de la detección temprana y la rápida intervención. Sin embargo, el análisis de causalidad mantiene la preocupación estructural: el 97,2% de los incendios tienen origen humano, con especial peso de la intencionalidad (31%) y las negligencias (47,6%), muchas de ellas vinculadas a quemas agrícolas.

Desde el Gobierno de Aragón hace un llamamiento a la máxima prudencia y responsabilidad de la ciudadanía durante los meses de mayor riesgo. Se recuerda la importancia de respetar las limitaciones establecidas en función del nivel de alerta, extremar las precauciones en el medio natural y comunicar de inmediato cualquier indicio de incendio avisado al 112 Aragón.