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21 MAY 2026|

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Varias quemas agrícolas abandonadas provocan en Maella el tercer incendio de la semana en el Bajo Aragón Histórico

Un particular ha prendido y abandonado varias hogueras de poda de olivo, cerca del monte. El suceso ha ocurrido sobre las 11.40 y se desconoce la extensión de la superifcie quemada

Uno de los focos intervenidos en Maella./ APN
Uno de los focos intervenidos en Maella./ APN

Sofía Fondevilla21 05 2026

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ActualidadSucesos

Varias quemas agrícolas de poda de olivo abandonadas por un particular cerca del monte en Maella han provocado un incendio este jueves de dimensiones desconocidas, por el momento. El suceso ha ocurrido sobre las 11.40 y hasta el lugar se han desplazado bomberos de Caspe de la Diputación de Zaragoza, una brigada del Bajo Matarraña y un cambión autobomba (ambos de Fabara), tres Agentes para la Protección de la Naturaleza de los cuales uno ha ejercido como director de extinción.

Al cierre de esta edición digital, las labores de extinción continúan por parte de los efectivos desplazados desde Fabara. Las autoridades recuerdan que la quema agrícola en el nivel rojo determinado por el indice de riesgo por uso del fuego (IRUF) supone una infracción a la orden de incendios.

Segundo en la comarca

Este es el segundo incendio en una semana en el Bajo Aragón-Caspe y el tercero en todo el Bajo Aragón Histórico, tras los fuegos intervenidos en Caspe y Valdealgorfa. En el del término municipal caspolino -el más grande con una superficie afectada de 11 hectáreas- todavía continúa la vigilancia en disintos puntos calientes. Los dos sucesos ocurrieron también por quemas agrícolas descontroladas, el pasado martes, a lo que se suma que, entonces, ya se había declarado el nivel rojo en la comarca caspolina.

Las sanciones pueden ser administrativas e implicar responsabilidades penales cuando se produce un incendio forestal. Según el Código Penal, la pena iría de 1 a 5 años de cárcel y la multa podría oscilar entre los 12 y 18 meses, solo por daños a la masa forestal.

Desde los APN piden a los agricultores cumplir con la normativa y revisar los avisos del IRUF en su zona. En el Bajo Aragón-Caspe, la alerta roja se va a extender, al menos, hasta este sábado 23 de mayo. Por tanto, cualquier quema agrícola queda prohibida.

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