Los agricultores bajoaragoneses piden préstamos sin intereses y dos años de carencia

El sector agrícola bajoaragonés reclama préstamos sin intereses y con una carencia mínima de dos años para poder hacer frente a los graves daños del temporal de granizo en el campo. La cosecha de este año ya está perdida y necesitan tesorería para hacer frente a las próximas campañas ya que calculan que necesitarán un mínimo de dos años para recuperarse de los devastadores efectos del temporal, que han terminado con todo el melocotón en Calanda y Mazaleón.

Así lo dejó patente este lunes el sector en un encuentro organizado por el alcalde de Calanda, Alberto Herrero, que reunió en su Ayuntamiento a una quincena de representantes de las Denominaciones de Origen del Melocotón y el Aceite, cooperativas y empresas de los territorios afectados. También estuvieron junto al anfitrión Rafael Martí, el primer edil del otro gran municipio afectado por la pedregada, Mazaleón; e Irene Quintana, segunda teniente alcalde de Alcañiz, localidad con graves daños por un tornado semanas atrás. También estaban convocados pero no acudieron el alcalde de Andorra, Antonio Amador; y el concejal de Castelserás Nacho Sodric.

El organizador de la reunión, el alcalde de Calanda, Alberto Herrero, junto al alcalde de Mazaleón, Rafael Martí; y la segunda teniente alcalde de Alcañiz, Irene Quintana, este lunes, en el Ayuntamiento calandino./ L. Castel

El sector pide que estas facilidades para financiarse no sean solo para agricultores a título individual sino para todo tipo de modelos. Desde explotaciones familiares a empresas, cooperativas y sociedades. «Hay que meter a todos en el mismo saco porque por ejemplo las cooperativas tenemos unos gastos fijos a los que tenemos que hacer frente vaya mejor o peor la campaña y que además este año suben por el aumento de los costes y de los salarios. Lo suyo sería lograr préstamos a siete años con dos de carencia como colchón para recuperarse», explicó Ramón González, presidente de La Calandina, cooperativa con casi 170 socios. En su caso ya augura problemas porque igual tienen que contratar a personal porque no se puede dejar la fruta dañada en el árbol y el melocotón que puedan vender irá en su mayoría para zumo, con un precio más bajo; y en menor medida para segundas (fruta tocada).

Una PNL al Congreso

Entre todos los asistentes consensuaron unas medidas que quieren pedir a las distintas administraciones a partir de un documento base que había redactado el primer edil calandino. El texto final lo presentará en el Congreso en forma de Proposición no de Ley (PNL) el propio Herrero, quien también es diputado nacional del PP por Teruel. Una propuesta que, como quiso dejar claro el calandino, se ha consensuado con todos los afectados porque quiere que sea de todo el sector. «Queremos lanzar un mensaje de unidad, los colores políticos no sirven de nada aquí porque estamos todos afectados. Debemos afrontar juntos la situación para ayudar al sector agrícola, que en municipios como Calanda supone el 80% del PIB», destacó Herrero.

El documento final se entregará a todas las administraciones superiores para que ayuden por los daños producidos no solo por la granizada de la semana pasada sino también por todas las inclemencias climatológicas de esta campaña en el norte de la provincia de Teruel: tornado, granizo y lluvias torrenciales.

La gran mayoría las puede poner en marcha el Gobierno Central pero también el autonómico. La PNL no se comenzará a tramitar como pronto hasta septiembre, cuando regresarán las comisiones al Congreso de los Diputados después del parón estival. No obstante, tanto el Gobierno estatal como el autonómico pueden poner en marcha iniciativas si así lo desean y no esperar a debatir la PNL dentro de dos meses.

De hecho, el presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció el viernes en su visita a las fiestas de la Vaquilla de Teruel que el departamento de Agricultura va a convocar una línea de subvenciones directas. Serán «para todos los cultivadores de fruta de la comunidad, no sólo del Bajo Aragón, y estarán abiertas a los que sufrieron las heladas de primavera». No obstante, esta iniciativa sería escasa para el campo bajoaragonés.

En lo que deben implicarse los dos gobiernos es en que a través de sus entidades públicas SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria) y Avalia (sociedad de garantía recíproca de Aragón) sufraguen los intereses de los créditos que pidan los agricultores para que les salgan a coste cero y con dos años de carencia.

Este lunes el director general de Desarrollo Rural de DGA, Jesús Nogués, ya conoció de primera mano las propuestas de los agricultores en una reunión que mantuvo con Herrero.

Zona catastrófica

Las posibles medidas dependerán del visto bueno al Acuerdo de declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil y, en base a ello, la aprobación de un Real Decreto-ley en el que se recojan todas las medidas para la zona, que no solo serían agrarias (zona catastrófica). Por ejemplo, es similar a lo que ocurrió tras la primera ola de calor en junio cuando el Gobierno anunció medidas especiales para todas las zonas afectadas por los incendios-incluido Nonaspe- cuyos beneficios son mayores que las subvenciones para situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. Por ejemplo, en ese caso solo se financian hasta el 50% de los daños y en cambio con la declaración de zona catastrófica la ayuda puede ser mucho mayor. También para las infraestructuras que dependen de los ayuntamientos, que en municipios como Andorra superan los 880.000 euros en daños según la primera valoración.

Las medidas agrarias que se van a solicitar en la PNL según el documento inicial son, por un lado, la aplicación de exenciones y moratorias en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social por los daños sufridos y para que los autónomos que perciban prestaciones no se les compute los cuatro primeros meses de percepción de la prestación.

También piden exenciones fiscales especiales para las actividades agrarias en el IVA y el IRPF del tramo nacional a parte de las del tramo autonómico; y ayudas directas a explotaciones agrarias y ganaderas, cooperativas y sociedades.

El mal precedente de Mazaleón

El sector no quiere que ocurra como en Mazaleón con el virus del sharka, que ya dejó muy tocado al municipio, que ahora ha sufrido el estocazo final. En su caso las ayudas de DGA no llegaron a la amplia mayoría de afectados debido a las condiciones que imponía el Gobierno de Aragón. «Aquellas ayudas rozaron lo ridículo, fueron dos millones pero no se pudo acoger mucha gente», reivindicó su alcalde, Rafael Martí, quien advirtió que como las administraciones no les ayuden, Mazaleón se queda «en peligro de extinción». La granizada destrozó todas las nuevas plantaciones de jóvenes agricultores que apostaron por quedarse en su pueblo y que ahora se están replanteando qué hacer. Tan solo en medio año se han marchado 38 vecinos de los más de 500 habitantes. Por eso el viernes el Ayuntamiento celebró un pleno de urgencia para reclamar lo que se acordó ayer, ayudas, préstamos flexibles y la declaración de «zona afectada gravemente por una emergencia».