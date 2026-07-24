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24 JUL 2026|

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Agricultores y vecinos se unen contra las llamas en La Cerollera: «Pusimos a disposición nuestros tractores y trabajamos toda la madrugada»

Las localidades cercanas se vuelcan preparando bocadillos y garrafas de agua para los voluntarios y bomberos desplegados en el terreno

Los vecinos prepararon bocadillos, mientras que los agricultores colaboraron cediendo agua y realizando cortafuegos / Cedidas
Los vecinos prepararon bocadillos, mientras que los agricultores colaboraron cediendo agua y realizando cortafuegos / Cedidas

David Boj24 07 2026

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El incendio de la Cerollera sacó la mejor versión de todos los vecinos de los pueblos cercanos, quienes aportaron su granito de arena para ayudar a frenar las llamas. Agricultores de las localidades de La Cerollera, La Ginebrosa y la Cañada de Verich acudieron con sus tractores, cubas y gradas para apoyar a las unidades forestales a detener el incendio. Además todos los pueblos prepararon bocadillos y llenaron garrafas de agua para los bomberos.

“Los agricultores de La Ginebrosa pusimos a disposición nuestros tractores, estuvimos labrando campos y con las cubas suministramos agua a las motobombas”, explica Cesar Villanova, agricultor de la localidad. Algunas de las personas que se acercaron a ayudar se mantuvieron en el terreno hasta las 5.30 cuando el fuego estaba “más o menos perimetrado”, dice Villanova.

Por su parte, los habitantes de los pueblos cercanos elaboraron bocadillos para abastecer a las personas que estaban combatiendo las llamas. “El bar del pueblo aportó agua y los vecinos hicimos todos los bocadillos posibles. A pesar de ser un pueblo pequeño nos unimos todos”, comenta Mari Ángeles Solsona, vecina de La Cerollera.

Además de preparar comida, los habitantes de la Cerollera ayudaron a rescatar a varios perros que se encontraban en una de las granjas cercanas a las llamas. “Un vecino se acercó con el coche y trajo los perros al pueblo, aquí los estuvimos cuidando entre todos”, explica Solsona.

A pesar del miedo y de la incertidumbre todos los vecinos que fueron capaces tendieron la mano para ayudar a que el incendio no se descontrolara. Ante ello, los vecinos del municipio, con su alcalde Francisco Serrano a la cabeza se encuentran “muy agradecidos con todas las personas que han colaborado para que esta situación no haya ido a más”.

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