El fuego calcina 80 hectáreas en La Cerollera y un bombero tiene que ser atendido por golpe de calor

El incendio que se declaró en torno a las 17.00 de este juves en el término municipal de La Cerollera sigue sin estar controlado. Durante esta noche, se han calcinado 80 hectaréas de pinar a unos dos kilómetros del nucleo urbano. Actualmente, el perímetro alcanza los seis kilómetros aunque no hay llamas activas. El fuego quedó muy cerca de una explotación agricola, aunque todavía no se ha podido confirmar si ha habido daños por las llamas. Un bombero ha tenido que ser atendido por un golpe de calor.

Además de los vecinos de La Cerollera, también están en prealerta por el humo en otras localidades vecinas como Cañada de Verich y Belmonte de San José. Aun así, la buena evolución ha permitido la reapertura de la carretera TE-53 entre La Cerollera y La Cañada de Verich que permanecía cortada como medida preventiva del km 0 al 4.

"Durante la mañana en toda la provincia de Teruel vamos a tener un viento sur muy fuerte, con rachas de más de 40 kilómetros por hora. Con lo cual, aunque en este momento el entorno está sin llama, hay preocupación", ha avanzado tras el CECOP el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro. Todavía se están investigando las causas, pero el consejero ha apuntado que el humo estaba muy cerca de la carretera, por lo que el origen podría estar en una colilla o una chispa.

La estrategia para la jornada en La Cerollera pasa por reforzar la cola del incendio y consolidar los flancos derecho e izquierdo, con el objetivo de asegurar el perímetro antes del empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas. En torno a mediodía se espera la llegada de rachas muy fuertes de viento en dirección sur en toda la provincia de Teruel que podrían empeorar las condiciones.

Para ello, el dispositivo está integrado por 10 cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, efectivos de la Diputación Provincial de Teruel y dos brigadas helitransportadas de INFOAR, la Lima 6 de Alcorisa y el helicóptero mediano de Teruel. Por parte de MITECO, actúan otros 4 medios aéreos más una BRIF

Asimismo, la Dirección de Extinción ha instado a los Ayuntamientos de la zona a emitir bandos informativos de carácter preventivo para solicitar a la población que no acceda a las áreas afectadas por el incendio forestal de La Cerollera, con el fin de facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad.