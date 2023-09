Alba Bautista: «Iré a los Juegos Olímpicos de París a hacer mi rítmica y a disfrutar. No doy nada por imposible»

Alba, enhorabuena. Cuéntanos, ¿cómo has vivido estos días?

¿Cómo se prepara una gimnasta de alto nivel para una prueba de tanta exigencia y con esa plaza olímpica en juego?

Sinceramente, ha sido la primera vez que me veo en esta situación. He sido novatilla, por decirlo de alguna manera. Tenía el objetivo en mente y lo tenía muy presente y mi sueño era ir a las olimpiadas pero no me he obsesionado. Me he centrado en el día a día en el ir mejorando. Son esos entrenamientos y competiciones lo que te van a dar los frutos. He venido a este campeonato del mundo a disfrutar. Ha sido en casa y me encanta el calor del público. Otras gimnastas se achantan pero yo iba con la mentalidad de que no me jugaba nada. Es más me dije: Alba, no te juegas nada. Era la primera vez que lo intentaba y mi intención era hacerlo lo mejor que podía.