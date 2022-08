Albalate presenta a sus reinas e inicia la cuenta atrás para las fiestas patronales

Albalate del Arzobispo volvió a vestirse de gala este sábado para vivir la presentación oficial de las reinas mayores e infantiles de las próximas fiestas patronales en honor a la Virgen de Arcos, que tendrán lugar a partir del 23 de septiembre. Al escenario de la plaza de toros subieron durante la noche un total de 34 jóvenes y niñas, encargadas de representar a su pueblo tras la larga espera de los dos años de pandemia. También se contó con la presencia de los quintos y los acompañantes, que entregaron las bandas y ramos.

Dado que este año también son reinas quienes no pudieron serlo los dos años anteriores, se ha establecido que en total haya un total de 11 reinas mayores, representantes de varias asociaciones; y 23 infantiles. Respecto a las mayores en este 2022, Patricia Sabio fue proclamada Reina de Fiestas; Lucía Garín, Reina de los Quintos 2022; Carolina Bernad, Reina de los Quintos 2021; Pilar Valderrama, Reina de los Quintos 2020; Mar Losilla, Reina de la Comisión de Festejos; Candela Escartín, Reina de la Sociedad de Cazadores; Lucía Garralaga, Reina de la Peña Zaragocista; Alba Heredero, Reina del Club Ciclista; Inés Serrano, Reina de la Peña Taurina; Andrea Lucea, Reina del Atlético Albalate; y Estela Lobda, Real Moza del Cachirulo.

En cuanto a las infantiles, todas ostentan el mismo cargo. En esta ocasión son Lucía Peguero, Daniela Tello, María Palos, Carol Roldón, Nadia Marcuello, Andrea Arnas, Izarbe Marcuello, Isabel Dowling, Carla Alcaine, Ainara Trullén, Martina Iglesias, Adriana Benaque, Daniella Martín, María Lucea y Sara Conesa, Lia Orellana, Indira Giménez, Paola Marcuello, Duna García, Nerea Sánchez, Paz Langa, Lidia Castillo y Erika Tello.

Tal y como se esperaba el público acudió puntual al acto, uno de los más importantes del verano en la localidad. Ya fuera para ver subir al escenario a sus familiares o para conocer a las reinas los aplausos no cesaron durante toda la gala, que consiguió llenar prácticamente la mitad del graderío del coso albalatino.

Polémica por el trío musical

Tras la presentación la noche continuó con la presencia en el escenario de la plaza de toros de un trío musical, lo que causó cierta polémica entre quienes esperaban escuchar a una gran orquesta, tal y como viene siendo habitual durante esta esperada noche. A este respecto el Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo emitió este lunes un comunicado en el que explicaban por qué se optó por este grupo: «La coincidencia del Festival de los Castillos con la Presentación de las Reinas en el mismo fin de semana obligó a buscar un conjunto de música que pudiera utilizar el mismo montaje de iluminación y sonido que había instalado para el festival, lo que hizo muy complicado encontrar una orquesta».

En esta ocasión las actuaciones del festival tuvieron lugar jueves, viernes y domingo, lo que supuso, según el Ayuntamiento, un gran condicionante. Dado al cariz que tomó el asunto, que también se trasladó a las redes sociales, el Consistorio anunció que el próximo año se tratará de que ambos eventos no coincidan en tiempo y espacio: «Lamentamos que una noche llena de ilusión para todas las reinas, quintos y sus familias la haya eclipsado el malestar que se ha generado por la música, y para que no vuelva a suceder esto buscaremos otra fecha para el Festival de los Castillos de Aragón 2023 que le encaje a la organización y no coincida con el fin de semana de la Presentación de las Reinas».

Presentación del pregonero

En esta ocasión el acto del sábado se centró únicamente en las reinas, desligándose de la presentación del pregonero de las fiestas, que será Don Antonio, conocido médico que ejerce su profesión en el consultorio de Albalate desde hace más de dos décadas. Para realzar esta figura se ha creado un nuevo acto, que tendrá lugar el domingo 18 de septiembre a las 18.00 en el Teatro Municipal. Además, se acompañará de un homenaje a los sanitarios.