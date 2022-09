El alcalde de Andorra, Antonio Amador, deja el ayuntamiento para «recuperarse»

El alcalde de Andorra, Antonio Amador (PSOE), anunció este sábado que se apartará temporalmente de la alcaldía para «recuperarse». Así lo expresó, al borde de las lágrimas, durante su discurso en el acto del pregón y presentación de reinas ante centenares de vecinos. «Me encuentro en una situación en la que necesito, durante las próximas semanas, volver a ser yo mismo», reconoció muy emocionado ante el público. «No sé si ha sido por no saber canalizar la presión o por haberme sentido sobrepasado en algunos momentos complejos, pero desde luego no lo he gestionado de la forma correcta, y sin estar en absoluto orgulloso de ello, sí puedo decir que estoy muy orgulloso de lo que voy a hacer«, explicó con una voz entrecortada que interrumpieron los aplausos de los andorranos presentes. No hizo referencia alguna a su cargo como diputado de Presidencia en la DPT.

«Durante algunas semanas, seguro que con el apoyo y la comprensión de la Corporación Municipal y garantizando el funcionamiento del Ayuntamiento, estaré centrado en mi recuperación y en volver cuando haya superado la primera parte de esta oportunidad que se me ha presentado y que quiero, necesito, y estoy convencido de aprovechar», anunció Amador. También encima del escenario el alcalde quiso agradecer el apoyo brindado por su familia. «Son el mejor apoyo con el que cuento. He de decir que ha habido momentos muy difíciles, pero lo han sido más para ellos: para mi madre, pero sobre todo para las dos mujeres de mi vida, que son las que viven conmigo. A ellas les digo que sin vuestro ánimo y sin vuestro apoyo y sin vuestra confianza no estaría aquí», declaró.

La noticia supuso toda una sorpresa incluso para algunos miembros del propio equipo de Gobierno, quienes no tenían constancia de que el anuncio iba a hacerse público durante la velada festiva. De hecho, Amador no confirmó su asistencia al acto del sábado hasta pasadas las dos de la tarde. A pesar de ello todos los ediles consultados este domingo han mostrado su apoyo al alcalde: «Siempre nos ha tenido y nos seguirá teniendo a su lado», han expresado.

El secretario de organización del PSOE Teruel, Javier Baigorri, no ha querido aclarar si desde el partido eran conocedores o no de la situación. No obstante, según ha podido saber La COMARCA, máximos responsables del PSOE Aragón -entre ellos Mayte Pérez y Javier Lambán- habrían mantenido reuniones a lo largo de las últimas semanas con el alcalde y su equipo para abordar esta situación tanto en Andorra como en Zaragoza. Desde el PSOE turolense solo se mantiene el mensaje de que reiteran oficialmente el apoyo a Amador, añadiendo que respetan la decisión tomada.

En su discurso, el alcalde aclaró que va a garantizarse el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, aunque no especificó de qué manera ni durante cuánto tiempo. Por el momento se desconoce quién ejercerá sus funciones durante estas próximas semanas, aunque todo hace prever que sea el teniente de alcalde, Juan Ciércoles, quien las asuma. Tampoco aclaró cuántas semanas durará su ausencia. Será la Corporación Municipal de Andorra la que tenga que enfrentarse ahora a las reestructuraciones oportunas, siguiendo el protocolo establecido ante la ausencia del alcalde por motivos de salud o por otros asuntos de índole personal.

Los problemas a los que aludió el alcalde durante el acto del pregón han provocado tensiones en el Ayuntamiento de Andorra desde hace meses, especialmente entre los concejales socialistas. Al parecer varios de ellos habrían amenazado con dimitir si el alcalde no daba un paso atrás para retirarse y resolver sus problemas. El año pasado Trinidad Hernández dimitió como concejal del equipo de gobierno de Andorra y anteriormente, la mano derecha de Amador, el teniente de alcalde Sebastián Ruiz, dejó su cargo y fue sustituido por Alejo Galve.

El anuncio, en la recta final de la legislatura, compromete la estabilidad del Ayuntamiento en un momento crucial, en el que Andorra debe afrontar sus principales retos de futuro, entre los que se encuentra la próxima firma del Convenio de Transición Justa. Está previsto igualmente que en septiembre se adjudique el concurso del Nudo Mudéjar, lo que se suma a la necesaria gestión de grandes proyectos, como los referidos a las energías renovables.