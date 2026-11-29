El levantador alcañizano Carlos Magallón ha puesto prácticamente el broche final a su temporada deportiva con un octavo puesto en la Copa del Rey de halterofilia junto al Club Natación Helios. El deportista del Bajo Aragón participó este sábado en el Campeonato de España por Clubes celebrado en la localidad guipuzcoana de Zarautz, donde se dieron cita los diez mejores equipos masculinos del panorama nacional. Magallón firmó un total olímpico de 296 kilos y estuvo cerca de establecer un nuevo récord de España en categoría sub-17.

El alcañizano fue uno de los cinco integrantes del conjunto zaragozano, que finalizó la competición en octava posición con un total de 1.652,09 puntos Sinclair. Junto a Magallón compitieron Raúl Usón (317 kilos), Julen Tejero (300), Daniel Escartín (235) y Pedro Sánchez (230).

A diferencia de los campeonatos individuales por categorías de peso, la clasificación de la Copa del Rey se establece mediante el sistema de puntos Sinclair, que permite comparar el rendimiento de los deportistas teniendo en cuenta su peso corporal y los kilos levantados. “Cuanto menos pesas y más levantas, más puntos haces”, explica Magallón.

A punto de batir un récord de España

En el apartado individual, el bajoaragonés comenzó su participación en la modalidad de arrancada con un levantamiento válido de 125 kilos, que posteriormente mejoró hasta los 130 en su segundo intento. En el tercero, sin embargo, no consiguió completar el levantamiento de 134 kilos.

En la modalidad de dos tiempos, Magallón levantó 158 kilos en su primera tentativa y 166 en la segunda. El alcañizano se propuso entonces alcanzar los 174 kilos, una marca que le habría permitido establecer un nuevo récord de España sub-17, aunque finalmente no pudo completar el levantamiento. “Fallé los 174 por un pelín. Si lo llego a hacer, habría sido récord de España sub-17”, lamenta el deportista, que se mostró satisfecho con la experiencia vivida en Zarautz. “La verdad es que ha sido una pasada”, concluye.

Con estos resultados, Magallón se quedó a tan solo tres kilos del total olímpico que registró hace dos semanas en el Campeonato de España Júnior celebrado en Ourense, donde conquistó tres medallas de plata y estableció un nuevo récord de Aragón en arrancada en las categorías sub-17, júnior y absoluta.

La mirada puesta en 2027

La cita de Zarautz supone prácticamente el cierre de un destacado año deportivo para el joven halterófilo alcañizano. Aunque el próximo 19 de diciembre se celebrará en Zaragoza la Copa de Aragón, su participación todavía no está confirmada y, en caso de competir, lo hará sin exigirse al máximo, siguiendo las indicaciones de su entrenador.

De esta manera, el deportista del Bajo Aragtón afrontará las próximas semanas con la mirada puesta en febrero de 2027, cuando tiene previsto retomar los compromisos competitivos. Antes, el próximo 17 de diciembre, Carlos Magallón estará pendiente de la Gala del Deporte Aragonés que se celebrará en Utebo, en la que figura entre los finalistas al premio a mejor deportista promesa masculino.