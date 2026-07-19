Alcañiz ampliará la zona azul en el centro y la plaza de Santo Domingo

Alcañiz estrenará zona azul y parquímetros este otoño. Tras quince años con el mismo contrato, por fin se dejará atrás un modelo obsoleto para renovar completamente el servicio de estacionamiento regulado y adaptarlo al de «cualquier gran ciudad». Tal y como ha confirmado Eduardo Orrios, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alcañiz, Setex es la empresa adjudicataria para la realización de las obras de mejora de este espacio y está previsto que firme el contrato a finales de este mes de julio. Los trabajos consistirán en pintar las nuevas zonas de aparcamiento y cambiar los parquímetros por los nuevos.

Desde la firma del acuerdo la compañía dispone de tres meses para ejecutar las obras, por lo que la nueva zona azul y los parquímetros podrían estrenarse entre finales de octubre y principios de noviembre.

De lunes a sábado

Una de las principales mejoras es el aumento del estacionamiento regulado por la zona azul. Actualmente hay 192 plazas, pero se añadirán 54 que hasta ahora eran líneas blancas. Así, la plaza Santo Domingo y las calles Francisco de Goya, Miguel de Cervantes y Manuel García, y la glorieta de Valencia se suman a la zona de estacionamiento regulado. Una medida que responde al aumento de la demanda de aparcamiento, según explican desde el consistorio.

En cuanto al calendario, la regulación se aplica de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30, y los sábados por la mañana de 9.00 a 13.30. Los domingos y festivos el estacionamiento no tendrá ningún coste.

Zona Naranja

Entre estas mejoras también se encuentra la creación de una zona naranja que regulará el estacionamiento del parquing del centro de salud. El objetivo es que «haya una rotación en los vehículos aparcados y que la gente que acuda al centro de salud pueda aparcar con facilidad», tal y como ha detallado Orrios. Se ha diferenciado de la zona azul únicamente para que el servicio de pago esté activo solo por las mañanas. Es decir, aquí el estacionamiento solo estará regulado de 9.00 a 13.30, para que por la tarde los vecinos de la zona puedan hacer usar de manera libre este parquing público.

Una app propia

Si hay algo que se mantiene con el nuevo servicio de estacionamiento es el precio. El importe será de 0,25 euros por 20 minutos como mínimo, 0,65 euros por una hora y un máximo de 1,20 euros por dos horas. Todos los aparcamientos son libres tanto los domingos como los festivos. La zona naranja tendrá los mismos precios.

Además, se van a instalar dispositivos de última generación con lector de matrículas que permitirán pagar en efectivo, con tarjeta o a través de Bizum. Para hacer más sencillo tanto el control como el pago de las tasas, se creará una app propia desde la que se podrá abonar la tarifa, renovar el ticket o incluso gestionar las multas. «Ya nadie va a tener que acercarse a poner el papelito», detalla el concejal.

Aparcamiento para residentes

Hay ciudades en las que existen unas tarjetas especiales para residentes que permite aparcar en zonas de estacionamiento regulado a precio reducido y sin límite de tiempo. Por ello, desde que se anunció la ampliación de la zona azul en la ciudad, son muchos los vecinos que se preguntan por qué no se implanta algo similiar para los residentes afectados por el servicio de aparcamiento de pago.

Sin embargo, Orrios señala que en un municipio como Alcañiz no es posible implantar este método porque «no es una ciudad tan grande». Además, de que la idea de añadir más aparcamientos a la zona azul es que haya rotación.