El juvenil del Alcañiz Club de Fútbol se ha proclamado campeón de la Copa Juvenil Preferente de Teruel después de superar al Club Deportivo Teruel (2-3) en una final muy igualada. El conjunto dirigido por Rubén Lasmarias se confirma como el mejor equipo de la provincia tras superar en la fase de grupos al Club Deportivo Alcorisa, al Club Deportivo Calanda y al filial del propio club alcañizano, antes de imponerse al Calamocha Club de Fútbol en penaltis y lograr el pase a la final.

El Campo Municipal La Vega de Utrillas fue el escenario de la final disputada este pasado viernes. Los pupilos de Lasmarias lograron el título gracias a un partido que se puso de cara muy pronto, con un tanto de Óscar Ibáñez a los ocho minutos. El Teruel empató, pero poco después Diego Vicente volvió a adelantar a los alcañizanos.

Al inicio de la segunda parte, Alejandro Romero amplió la diferencia, pero dos minutos más tarde el Teruel volvió a recortar distancias y puso emoción al encuentro. Sin embargo, el Alcañiz supo mantener el resultado hasta el pitido final para proclamarse campeón.

El juvenil del Alcañiz CF celebran el campeonato sobre el terreno de juego / Cedida

“Tuvimos muchas ocasiones y no estuvimos especialmente acertados de cara a gol, lo que provocó que el partido estuviera abierto en todo momento”, ha valorado Rubén Lasmarias, entrenador del juvenil del Alcañiz C.F. De esta forma, los alcañizanos cierran su participación de forma casi perfecta: tres victorias, dos empates, 12 goles a favor y 6 en contra en cinco partidos.

Sin rival en la fase de grupos

La participación del equipo de Lasmarias comenzó el pasado 20 de septiembre con una cómoda victoria frente al Club Deportivo Alcorisa (2-0). Sin embargo, el equipo empató con el filial en la segunda jornada (0-0) y se jugó el pase en la última jornada ante el Calanda, que le aventajaba en dos puntos. Solo valía la victoria y el Alcañiz no falló: fue superior y accedió a la fase final con un rotundo 4-1.

De esta manera, el equipo cerró la fase de grupos con unos números destacados, reflejo del buen rendimiento mostrado durante el tramo final de septiembre y comienzos de octubre. Seis goles a favor y solo uno en contra, con dos victorias y un empate, que le dieron el acceso a la fase final.

Preparados para el tramo final

“Jugamos en casa y fue uno de esos partidos intensos, con goles y una tanda de penaltis que decidió el pase a la final”, ha resumido la semifinal Lasmarias. La semifinal en el Campo Municipal Santa María terminó con un 3-3 frente al Calamocha Club de Fútbol, con goles de Óscar Ibáñez, por partida doble, y Nicolás Martínez. El conjunto alcañizano mostró garra y personalidad para remontar dos goles en contra y no sentir la más mínima presión en la tanda de penaltis.

Jugadores y familiares unidos para celebrar la conquista de la Copa de Teruel / Cedida

Tras la conquistade la Copa Juvenil Preferente de Teruel, el Alcañiz Club de Fútbol tiene aún un último objetivo. “Tenemos el mes de mayo lleno de partidos: cuatro encuentros clave”, ha señalado Rubén Lasmarias. Los alcañizanos se encuentran a tan solo tres puntos del Calamocha C.F., segundo clasificado y en puestos de play-off de ascenso.

Televox F.C, y Alcañiz ‘B’ serán los rivales en las próximas dos jornadas, antes de que todo se decida en la penúltima jornada con un duelo directo frente al Calamocha. El Campo Municipal Santa María podría ser escenario del acceso al play-off en el partido de la última jornada ante el Atlético Teruel. “Espero que este tramo final nos permita demostrar el equipo que somos y poner el broche final a la temporada”, ha concluido el técnico.