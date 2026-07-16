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16 JUL 2026|

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El Alcañiz C.F. cierra temporada, refuerza su apuesta por la cantera, el fútbol femenino y la inclusión

La Asamblea General Ordinaria de Socios destaca los éxitos deportivos del curso 2025/2026, la estabilidad económica de la entidad y presenta las líneas de trabajo para la próxima temporada

Equipo del Alcañiz C.F. / L.A.
Equipo del Alcañiz C.F. / L.A.

Jesús Burgos16 07 2026

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DeporteFútbol

El Alcañiz Club de Fútbol celebró este pasado viernes 10 de julio su Asamblea General Ordinaria de Socios, una cita en la que la Junta Directiva hizo balance de una temporada marcada por los buenos resultados deportivos, el crecimiento de la estructura del club y la consolidación de nuevos proyectos sociales. 

Además de repasar los logros alcanzados durante el curso 2025-2026, la entidad presentó las principales líneas de actuación para la próxima campaña, con el objetivo de seguir fortaleciendo un proyecto basado en la cantera, el fútbol femenino y el arraigo local.

Durante la asamblea, el presidente Antonio Navarro trasladó un mensaje de optimismo sobre el futuro del club y destacó que el Alcañiz C.F. atraviesa un momento de estabilidad tanto en el plano deportivo como en el económico, aunque reconoció la necesidad de continuar mejorando la organización interna para responder al crecimiento experimentado en los últimos años.

La cantera, el principal motivo de orgullo

Uno de los apartados más destacados del balance fue el rendimiento del fútbol base, que volvió a consolidarse como el gran pilar del club. La entidad compitió esta temporada con doce equipos y logró importantes resultados deportivos, entre ellos el ascenso del Infantil a la nueva categoría Infantil Autonómica y del Cadete a Cadete Autonómica.

También sobresalió la temporada del Juvenil ‘A’, que conquistó la Copa y se quedó a un solo gol de lograr el ascenso a Liga Nacional, mientras que el club puso en valor la evolución de las categorías de iniciación, fruto del trabajo formativo desarrollado durante las últimas campañas.

En este apartado, la Junta Directiva quiso agradecer públicamente la labor de Manolo Blasco, que deja la coordinación del fútbol base tras cuatro temporadas, y dio la bienvenida a Pepe Griñón, que asumirá esta responsabilidad con el objetivo de dar continuidad al proyecto deportivo y formativo de la entidad.

Un proyecto deportivo que sigue creciendo

El primer equipo volvió a competir entre los puestos de cabeza de la Regional Preferente manteniendo una de las señas de identidad del Alcañiz Club de Fútbol: una plantilla formada mayoritariamente por jugadores de la ciudad y de la cantera.

Especial reconocimiento recibió también el fútbol femenino, que firmó una de las campañas más exitosas de la historia reciente del club. El equipo sénior se proclamó campeón de Liga y subcampeón de Copa, mientras que el conjunto Infantil-Cadete completó un brillante doblete al conquistar tanto la Liga como la Copa.

Otro de los hitos de la temporada fue la puesta en marcha del equipo de Liga D.I., una iniciativa de deporte inclusivo con la que el club amplía su compromiso social y que tendrá continuidad durante el próximo curso tras la buena acogida obtenida.

Estabilidad económica y nuevos retos

En el apartado económico, la Junta Directiva trasladó un mensaje de tranquilidad a los socios y aseguró que el club mantiene una situación financiera sólida pese al incremento de los costes derivados de desplazamientos, arbitrajes, material deportivo y funcionamiento general de la entidad.

Durante la Asamblea también se informó de que en los últimos meses se ha llevado a cabo un proceso de análisis interno para mejorar aspectos relacionados con la organización y la comunicación, medidas con las que el club pretende adaptarse a una estructura cada vez más amplia.

Por último, la directiva hizo un llamamiento a los socios para incorporarse al órgano de gestión y colaborar en el día a día de la entidad, repartiendo responsabilidades en un momento de crecimiento del club. La Asamblea concluyó con un mensaje de confianza para el futuro del Alcañiz C.F., respaldado por la fortaleza de su cantera, el crecimiento del fútbol femenino, la consolidación de proyectos sociales y el compromiso de todas las personas que forman parte de la entidad.

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