La nadadora andorrana Irene Ciércoles cierra un Europeo histórico con una quinta plaza y siete récords de España

Irene Ciércoles ha puesto este domingo el broche a un Campeonato de Europa absoluto que difícilmente podía haber imaginado mejor. La nadadora andorrana, de apenas 16 años, se marcha de París convertida en una de las grandes protagonistas de la natación española, después de disputar su primera final individual en una gran competición absoluta, terminar quinta en los 100 metros espalda, firmar su mejor marca personal y contribuir a hasta siete récords de España a lo largo de la competición continental.

Lo que inicialmente se presentaba como una competición para aprender y adquirir experiencia al lado de las mejores especialistas de Europa ha terminado convirtiéndose en una auténtica carta de presentación de Ciércoles en la élite absoluta. La joven del Club Natació Sant Andreu ha respondido cada vez que ha saltado a la piscina y ha demostrado que su salto desde la categoría júnior no le ha quedado grande.

Su gran momento llegó el viernes, cuando consiguió meterse en la final de los 100 metros espalda. La andorrana rompió por primera vez en su carrera la barrera del minuto en las semifinales, con un registro de 59.77 segundos, convirtiéndose en la segunda nadadora española capaz de bajar de esa frontera después de Carmen Weiler.

Ya en la final, Ciércoles volvió a mejorar su registro hasta detener el cronómetro en 59.65 segundos, su mejor marca personal. El resultado le permitió terminar quinta de Europa, a tan solo 88 centésimas de la medalla de bronce. El podio lo completaron las francesas Mary-Ambre Moluh y Pauline Mahieu y la neerlandesa Marrit Steenbergen, en una final de enorme nivel en la que Moluh estableció, además, un nuevo récord de Europa con 57.94.

Más allá de la posición final, el resultado de Ciércoles tiene un enorme valor por el contexto. Con solo 16 años, la nadadora fue capaz de alcanzar una final absoluta en su primera participación en un campeonato continental de esta categoría y competir de tú a tú con algunas de las mejores especialistas europeas.

"No me lo creo, estoy flipando. Estoy muy contenta y orgullosa de todo lo que estamos compitiendo tanto en lo personal como por equipos", reconoció después de la final a traves de las redes sociales oficiales de la Real Federación Española de Natación.

Protagonista habitual de los relevos

El otro gran argumento del Europeo de Ciércoles ha estado en las pruebas de relevos. La andorrana se ha convertido en una pieza prácticamente fija de los equipos españoles y ha participado en todas las pruebas que tenían una distancia de 100 metros o menos, respondiendo siempre a la confianza depositada en ella.

Su estreno llegó con el 4x200 metros libre femenino, donde España alcanzó la final y terminó en una meritoria sexta posición. Ciércoles fue una de las protagonistas de la clasificación y posteriormente contribuyó al resultado del equipo en la final.

El martes llegó uno de sus primeros grandes impactos del campeonato. En el 4x100 estilos mixto, el cuarteto español estableció por la mañana un nuevo récord de España con un tiempo de 3:45.87. Ciércoles cerró la prueba con el sector libre y firmó una posta de 53.60 segundos, la mejor de los cuatro integrantes del equipo.

Por la tarde, en la final, volvió a aparecer la mejor versión de la andorrana. España terminó sexta después de una remontada protagonizada por Ciércoles, que completó sus 100 metros en 53.35 segundos, mejorando incluso el registro de la mañana. El equipo nacional volvió a batir el récord de España con 3:45.10.

El miércoles volvió a hacerlo en el 4x100 libre femenino. España estableció un nuevo récord nacional en las series con 3:38.25 y volvió a rebajarlo en la final hasta 3:38.19. El equipo terminó octavo, pero Ciércoles sumó dos nuevas plusmarcas nacionales en una jornada especialmente exigente, en la que también disputó las semifinales de los 50 metros espalda.

En esa prueba individual no pudo acceder a la final. Tras clasificarse para las semifinales con el octavo mejor tiempo, la andorrana terminó finalmente en duodécima posición con 28.00 segundos. Si simplemente hubiera igualado su tiempo de la mañana, hubiera accedido a la final. Sin embargo, se trata de un resultado que quedó en segundo plano dentro de una jornada marcada nuevamente por su protagonismo en los relevos.

Otro récord y una cuarta plaza en el relevo mixto

El viernes, coincidiendo con su clasificación para la final de los 100 espalda, Ciércoles volvió a competir en un relevo. Esta vez fue el 4x100 libre mixto, donde España terminó cuarta y se quedó a las puertas del podio.

El cuarteto formado por Luca Hoek, Miguel Pérez-Godoy, María Daza e Irene Ciércoles estableció un nuevo récord de España con 3:22.91, mejorando en más de segundo y medio la anterior plusmarca nacional, que estaba en 3:24.48.

Ciércoles cerró nuevamente el relevo, con una posta de 54.04 segundos. España terminó inicialmente quinta, pero la descalificación posterior de Francia permitió al equipo escalar hasta la cuarta posición.

El último récord, en el 4x100 estilos

La despedida de Ciércoles de París tampoco podía ser de otra manera. La andorrana cerró el campeonato formando parte del equipo español femenino de 4x100 estilos, junto a Alba Vázquez, Laura Cabanes y María Daza. Por la mañana, el cuarteto ya había establecido un nuevo récord de España con 4:01.32, mejorando en más de un segundo la anterior plusmarca nacional, vigente desde los Europeos de 2021.

Ciércoles abrió la prueba con la espalda y volvió a demostrar su enorme nivel, completando nuevamente los 100 metros por debajo del minuto y entregando el testigo en primera posición. España consiguió así el billete para la final.

Por la tarde llegó una nueva mejora. El equipo volvió a rebajar el récord nacional hasta 4:00.25, aunque terminó finalmente en octava posición. El resultado puso el punto final a una semana en la que la selección española encontró en los relevos una de sus grandes bazas y en la que Ciércoles se convirtió en una de sus piezas más importantes.

Un Europeo que cambia las expectativas

El balance de Irene Ciércoles en París va mucho más allá de una quinta plaza individual. La nadadora ha participado en seis finales — una individual y cinco de relevos —, ha terminado quinta en los 100 espalda, sexta con el 4x200 libre femenino, sexta en el 4x100 estilos mixto, octava con el 4x100 libre femenino, cuarta en el 4x100 libre mixto y octava en el 4x100 estilos femenino. A ello se suma su duodécima posición en las semifinales de los 50 espalda. Y, sobre todo, ha dejado una colección de siete récords de España en los relevos en los que ha participado, además de establecer su mejor marca personal en los 100 espalda.

El Europeo absoluto estaba planteado como una oportunidad para que la joven minera adquiriera experiencia después de proclamarse campeona continental júnior el pasado mes. Sin embargo, París ha demostrado que el salto de categoría no ha supuesto un obstáculo para ella. Con solo 16 años recién cumplidos en mayo, Irene Ciércoles ya ha demostrado que puede competir en finales absolutas, nadar por debajo del minuto en los 100 espalda y ser una pieza determinante de los relevos españoles.