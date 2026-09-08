Alcañiz solo tiene seis policías locales disponibles para patrullar durante las fiestas patronales

Alcañiz sigue con la plantilla de Policía Local mermada antes del incio de las fiestas patronales de la ciudad. En total sigue habiendo 14 agentes de baja -13 por enfermedad y uno de ellos por paternidad- en una plantilla de 25. Solo seis agentes están disponibles para trabajar, por lo que se han organizado en dos turnos con tres agentes trabajando cada semana hasta que la situación mejore.

Desde el Ayuntamiento apuntan que tanto los cortes de calles como las labores en las que tendrán que estar presentes ya quedaron organizados durante la semana pasada. Además, está previsto el refuerzo de la seguridad con los agentes de Guardia Civil. Las llamadas se desviarán cuando no haya nadie en el cuartel.

Cabe recordar que durante las fiestas patronales, además de sus labores habituales, los agentes de Policía Local también son los encargado de sacar en procesión el día 10 de septiembre al Santo Ángel Custodio, uno de los dos patrones de Alcañiz.

Un cuerpo «que crece»

El Ayuntamiento defiende que la plantilla de Policía Local ha ido creciendo a lo largo de la legislatura «todo lo que ha permitido la ley». Así, aunque la relación de puestos de trabajo contempla como objetivo a largo plazo contar con 40 agentes, el número óptimo es 34 efectivos.

Desde el inicio de la legislatura, en 2024 se sumó un agente; en 2025 se incorporaron tres agentes y hubo dos ascensos por promoción interna; este 2026 ya se ha incorporado un agente, se espera la llegada de otros dos antes de final de año y se trabaja en cubrir una plaza de subinspector; y la previsión en 2027 es poder cubrir tres plazas más.

Además, en la plantilla, de 25 agentes, hay dos con segunda actividad sin destino, es decir, una situación administrativa en la que el agente no desempeña un puesto de trabajo operativo o específico en el cuerpo y a esto se suman otros dos efectivos que se dedican a labor administrativa.

Vandalismo en el parque de la avenida Aragón

En este sentido, el portavoz de los socialistas, Ignacio Urquizu ha lamentado en el pleno ordinario del mes de septiembre celebrado este lunes un aumento del vandalismo y el mal uso en el parque de la avenida Aragón de Alcañiz. Sostiene que los vecinos de la zona llevan todo el verano soportanto ruidos hasta altas horas de la mañana. Además, aseguran que hay molestias con los balones y los juegos que en ocasiones niños y adolescentes realizan de forma incivica.

Desde el PSOE han pedido colocar carteles para limitar los juegos con pelota porque "el espacio no está habilitado para ser un campo de fútbol", colocar vallas para evitar que haya gente por las noches y reforzar durante las fiestas la vigilancia en el espacio para evitar "actos vandálicos". Asimismo, ha defendido que los vecinos de la zona han recogido firmas y están a la espera de poder tener una reunión con el ayuntamiento para estudiar la situación.

El primer edil ha confirmado que son conocedores de las quejas de los vecinos de la zona, que han recibido la instancia que se ha presentado y que esperan poder reunirse con los vecinos afectados después de las fiestas patronales.