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03 SEP 2026|

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Alcañiz tendrá una nueva ruta turística para conocer las Necrópolis Rupestres con un recorrido circular de 10 kilómetros

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha anunciado una inversión inicial de 4.850 euros para definir la ruta y conocer las necesidades del espacio

Luis Biendicho durante la visita a la Iglesia de Capuchinos de Alcañiz. / Gema Romero
Luis Biendicho durante la visita a la Iglesia de Capuchinos de Alcañiz. / Gema Romero

Gema Romero03 09 2026

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Alcañiz tendrá una nueva ruta turística para dar a conocer las Necrópolis Rupestres Visigóticas. El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha anunciado este jueves la creación de un nuevo impulso al patrimonio íbero en el Bajo Aragón. Se trata de un recorrido circular de 10 kilómetros en la zona de la Redehuerta que combinará elementos patrimoniales, deportivos y medioambientales. Además, ha detallado una inversión inicial de 4.850 euros. «Es una primera piedra modesta, pero es una manifestación de nuestra absoluta voluntad de colaborar en el desarrollo del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio de Alcañiz», ha señalado.

Aunque no ha sido el único compromiso de la Dirección General de Turismo con la ciudad. «El patrimonio cultural es un recurso turístico de primer orden y, nuestra disposición es poner en valor y seguir ayudando en la medida posible». Por ello, ha señalado que va a estudiar una posible inversión en la Iglesia de Capuchinos.

«Tenemos que valorar, porque las necesidades son muchas, pero sí que trataremos de dar nuestro apoyo directo desde la Dirección General del Turismo». En esta misma línea, ha agradecido al concejal de Patrimonio del Ayuntamiento su implicación con los espacios y edificios emblemáticos de Alcañiz.

Obras en la iglesia de Capuchinos

Carlos Andreu, concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcañiz, ha señalado que el proyecto de rehabilitación de la Iglesia de Capuchinos asciende a 300.000 euros. Por el momento, se ha hecho una inversión inicial de 24.000 euros para construir una cámara para evitar humedades. También se han invertido otros 120.000 euros para la reparación del tejado debido a que estaba hundido. "Ahora estamos aquí para conseguir más recursos y poder continuar y sumar entre todos y acabar este edificio y aprovecharlo", ha señalado el edil.

"Alcañiz es una ciudad de primer orden, desde el punto de vista turístico. Su patrimonio cultural es grande y vamos a tratar de coordinarnos para ver cómo trabajamos con el Ayuntamiento, la DPT y trabajar todos juntos", ha subrayado. Con este tipo de iniciativas buscan poner en valor el territorio y generar riqueza para "crear una identidad propia".

La iglesia de Capuchinos en obras. / Gema Romero
La iglesia de Capuchinos en obras. / Gema Romero

Visita de la ciudad

El consejero ha llegado a Alcañiz acompañado por la Directora General de Turismo, María Nogueras, para visitar las obras de la Lonja, la Oficina de Turismo, el Centro Íberos del Bajo Aragón y la Iglesia de Capuchinos. Durante el recorrido, han estado acompañados por el alcalde, Miguel Ángel Estevan y el concejal de Patrimonio Cultural, Carlos Andreu. A primera hora, ha tenido lugar una recepción en el teatro municipal con varios miembros de la corporación municipal.

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