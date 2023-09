Alcorisa inaugura las 70 plazas del parquin del Matadero

El nuevo parquin de Alcorisa con capacidad para 70 vehículos ya es una realidad. El Ayuntamiento inauguró este miércoles este nuevo espacio de más de 2.000 metros cuadrados de superficie situado en la calle del Teatro, junto al antiguo matadero. Con el se termina «el gran problema» que la escasez de parquin suponía desde hacia ya tiempo tanto para los propios vecinos como los habitantes de municipios cercanos que tienen a esta localidad como referencia para sus compras y servicios.

El Consistorio quería evitar que esta situación fuera un elemento disuasorio para que los bajoaragoneses escojan otros pueblos como Andorra o Alcañiz para sus compras, y por ello mismo decidió crear dos nuevos aparcamientos en la localidad. Uno ya está en funcionamiento en la calle Churdán, justo enfrente de la estación de autobuses, y a este ahora se suma el del Matadero, un espacio mucho más grande que además también prevé emplearse para conciertos como la discomóvil se celebró este mismo miércoles poco después de su inauguración como parte del programa de las fiestas patronales.

Otro de sus beneficios es que este nuevo parquin también servirá para trasladar el mercadillo ambulante de los martes a esta ubicación y así descongestionar el paseo Hermanos Nadal. «Es una obra importantísima. Tenemos que aprovechar el tirón que va a tener también para otros eventos. Por eso mismo el aparcamiento también cuenta con un almacén y unos baños«, explicó durante su inauguración Miguel Iranzo, alcalde de Alcorisa. Además, el edil también destacó que de las 70 plazas del nuevo parquin, tres estarán reservadas para personas con discapacidad y entre ocho y diez, para motocicletas.

Nuevo parquin de Alcorisa./ T.M.

La puesta en marcha de este nuevo emplazamiento comenzó cuando el verano del año pasado la corporación municipal adquirió varias parcelas en la calle Teatro que eran propiedad de los hermanos Moliner Espada. El resto de fases han sido acometidas por la empresa Aragonesa de Obras Civiles de Alcañiz y han podido salir en tiempo y forma en gran parte gracias a la «gran inyección económica» que en su día supuso para las arcas municipales la venta de los terrenos del polígono Los Estancos a Porcelanosa por más de 600.000 euros. De ese total, según indicó el alcalde, aproximadamente 400.000 euros se han empleado en este nuevo parquin, otros 110.000 para la segunda fase del proyecto de la estación de autobuses y 70.000 se emplearán para pagar una parte de lo que será un nuevo techado para una de las pistas deportivas de la localidad.

Parte de la corporación durante la inauguración del nuevo parquin./ C.O.

Además, cabe destacar que anteriormente el consistorio ya había invertido con fondos propios otros 250.000 euros para la adquisición de los terrenos del nuevo parquin del Matadero. «Nos ha costado mucho dinero, es cierto. Pero el dinero que fuimos capaces de sacar del polígono Los Estancos con su venta a Porcelanosa ha podido ser empleado en tres obras muy importantes para la localidad y nuestros vecinos. Llevábamos mucho tiempo trabajando y por fin es una realidad, estamos contentos», expresó Iranzo.

Pese a su inauguración, el emplazamiento todavía debe recibir un «remate final» que tuvo que posponerse debido a las lluvias de estos últimos días. Todavía queda pendiente pintar parte del suelo, instalar cámaras de seguridad y añadir en el centro unos alcorques para colocar árboles, por lo que se espera que este esté en funcionamiento en un plazo de 15 días.

Polémica en torno a la «politización» de la inauguración

Más allá de dar a conocer las diferentes características del nuevo aparcamiento, el acto de su inauguración estuvo marcado por la polémica que este había levantado días antes entre los partidos de la oposición PSOE, Ganar-IU y CHA.

Las tres formaciones enviaron este lunes un comunicado conjunto a los medios en el que denunciaban la «politización» de la inauguración al estar incluida como un acto más en el programa de las fiestas patronales. El equipo de Gobierno del PP ya negó ese mismo día que el acto tuviera «ningún tinte político», pero este miércoles el alcalde consideró que «no podía dejar de referirse a esta polémica en su inauguración», y por ello volvió a defender que «si se ha elegido esta fecha es porque es uno de los momentos con más gente en el pueblo».

El acto de la inauguración contó con gran afluencia de público que es escuchó con atención la intervención del alcalde./ C.O.

«La inauguración del Ayuntamiento de Alcorisa, por ejemplo, se encuadró en su día en la Semana Cultural, y para mí esto no suponía politizar el evento. Estaba encantado de que coincidiera, así como de que nos visitara el presidente del Gobierno de Aragón, que siempre es un honor y un orgullo, sea el presidente que sea«, dijo Iranzo.

Con esta frase el alcalde contestaba a las criticas de la oposición, quienes también habían cuestionado la invitación al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (PP). Su visita, tal y como había indicado Iranzo días antes, no se realizó finalmente pese a que esta sí aparecía reflejada en el programa festivo. «Yo había invitado a Jorge Azcón a las fiestas, y por eso lo añadimos en el programa. Pero cuando volvimos a hablar el mismo me dijo ‘yo creo que el parquin lo tenéis que inaugurar vosotros’. Lo pensamos bien y coincidí con su pensamiento. No obstante, no había marcha atrás en los programas, porque ya estaban impresos y era un coste económico que creo que no debíamos asumir. Yo mismo avisé la semana pasada al resto de concejales que el presidente no nos visitaría«, añadió.

Además, Iranzo también mostró su molestia ante el hecho de que tan solo seis de los once concejales hubieran decidido estar presentes en el acto de la inauguración de una obra «que es importante para todos los alcorisanos». «Es una lástima que tengamos que hablar de otras cosas un día como hoy, cuando se está inaugurando una obra emblemática. Pero como alcalde no me ha quedado otro remedio. No es normal que de once concejales solo estemos seis en un acto como este. Dicen que se ha politizado, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que al hacerlo en las fiestas se le da una importancia mayor que si este se realizara cualquier otro fin de semana, y eso no gusta a ciertas personas. Pero yo siempre tengo que mirar por los intereses de Alcorisa», sentenció el alcalde.