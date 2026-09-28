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28 SEP 2026|

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Alcorisa se pone en movimiento con once días de deporte, convivencia y reconocimiento a sus atletas

La XXXIV Semana Deportiva arrancó con el tradicional encendido de la antorcha y la gala de reconocimiento a los deportistas alcorisanos más destacados de la temporada 2025/2026

Los más pequeños realizaron el recorrido tras el encendido antorcha y pebetero / Ayto. Alcorisa
Los más pequeños realizaron el recorrido tras el encendido antorcha y pebetero / Ayto. Alcorisa

Jesús Burgos28 09 2026

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Alcorisa

Deporte

Alcorisa vuelve a poner el deporte en el centro de su actividad con la celebración de la XXXIV Semana Deportiva, una cita que se prolongará hasta el 5 de octubre con once días de propuestas para todas las edades. La programación combina competiciones, actividades deportivas, charlas, encuentros con deportistas y propuestas relacionadas con la actividad física y el bienestar. 

La cita arrancó el viernes con el tradicional encendido de la antorcha olímpica, que recorrió las calles del casco histórico escoltada por el Motoclub Panderetas, con salida y llegada en la plaza de los Arcos. Tras la lectura del manifiesto tuvo lugar, en el salón de actos de la Casa de la Villa, el reconocimiento a los deportistas alcorisanos más destacados de la temporada 2025/2026.

Reconocimiento al deporte alcorisano

El alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, destacó tras el acto la labor de los deportistas reconocidos y también quiso poner en valor el trabajo que desarrolla durante todo el año el Servicio Municipal de Deportes. En su mensaje, agradeció expresamente la labor de Alejandro, Kakel, Adrián, Pedro Luis y Naza

El alcalde Miguel Iranzo con la antorcha encendida / Ayto. Alcorisa
El alcalde Miguel Iranzo con la antorcha encendida / Ayto. Alcorisa

Iranzo también tuvo palabras de agradecimiento para Carlos Yeguas, hasta ahora concejal de Deportes, y dio la bienvenida a Ana Belén Marrupe, que asumirá esta responsabilidad. Uno de los momentos más destacados de su mensaje fue el reconocimiento a Alejandro Belenguer Iranzo, coordinador del deporte alcorisano durante más de 30 años y próximo a su jubilación.

Actividades para todas las edades

La programación apuesta por un amplio abanico de disciplinas. Senderismo, trail, fútbol, fútbol sala, baloncesto, ciclismo, BTT, ping-pong, entrenamiento funcional, gimnasia rítmica, datchball, defensa personal y actividades cuerpo-mente forman parte de una Semana Deportiva que también incluye charlas y encuentros con deportistas. 

Durante este lunes se ha previsto un encuentro en el colegio con Carlos Gómez, que compartirá con el alumnado su aventura de las 236 Pedaladas por Teruel y acercará a los escolares al mundo del duatlón. La jornada incluye además entrenamiento funcional, un torneo de ping-pong, un torneo escolar de baloncesto 3x3 y una sesión de spinning

El martes se sucederán propuestas como la petanca y los juegos tradicionales con personas de la tercera edad, distintas actividades de datchball, un seminario de defensa personal femenina y una charla-coloquio de Elisabeth Ariño bajo el título ‘Tu mente también se entrena: el poder de PARAR’. 

La programación continuará durante toda la semana con fútbol sala, actividades de conexión cuerpo-mente, ciclismo y BTT, tiro con carabina, cubba, gimnasia rítmica, fútbol sala femenino y una sesión de Hyatlon, además de diferentes encuentros con deportistas. Entre ellos destaca la presencia de la triatleta Inés Donoso y de Zineb Rimi, exjugadora de la selección de baloncesto de Marruecos.

La XXX Milla Urbana, una de las citas destacadas

El sábado 3 de octubre llegará una de las pruebas clásicas de la Semana Deportiva, la XXX Milla Urbana ‘Encarnación Escudero’, que se disputará desde las 16.00 en el paseo Hermanos Nadal. La competición comenzará con las categorías escolares y finalizará con la prueba absoluta, prevista aproximadamente para las 17.30. 

Al día siguiente, el Club Ciclista de Alcorisa propondrá una jornada de BTT por la Vía Verde Val de Zafán, con dos opciones de salida: desde Alcorisa, con un recorrido de 100 kilómetros y 800 metros de desnivel positivo, y desde Valdealgorfa, con 70 kilómetros y 600 metros de desnivel positivo. Ambas rutas tendrán llegada en Cherta. 

El deporte local también deja resultados

El primer fin de semana de la Semana Deportiva ha dejado además varios resultados para los equipos alcorisanos. El Benjamín del CD Alcorisa inició la liga con una victoria por 5-2 frente al Valdefierro A, mientras que el Alcorisa FS se impuso por 4-0 al Maestrazgo en su estreno en la Autonómica G3. 

Encuentro del Alcorisa FS frente al Maestrazgo / Ayto. Alcorisa
Encuentro del Alcorisa FS frente al Maestrazgo / Ayto. Alcorisa

En trail, alrededor de una treintena de participantes de diferentes edades se reunieron el domingo en el parque para completar una de las rutas preparadas por Alcorisa Fondistas. El recorrido fue común hasta el pantano y, desde allí, los participantes más jóvenes regresaron al punto de partida mientras el resto prolongó la ruta. 

Algunos corredores de la Trail celebrada el domingo / Ayto. Alcorisa
Algunos corredores de la Trail celebrada el domingo / Ayto. Alcorisa

En fútbol, el CD Alcorisa cayó por 2-3 ante el Polideportivo Montalbán en la primera jornada de Primera Regional, mientras que el equipo juvenil del Alcorisa FS perdió por 3-0 ante Compañía de María en su estreno liguero. 

Imagen del encuentro disputado por el Club Deportivo Alcorisa / Ayto. Alcorisa
Imagen del encuentro disputado por el Club Deportivo Alcorisa / Ayto. Alcorisa

La Semana Deportiva continuará hasta el domingo 5 de octubre con el objetivo de convertir el deporte en un punto de encuentro para toda la localidad, combinando competición y actividad física con convivencia, salud y participación.

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