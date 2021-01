Alerta roja en el Bajo Aragón histórico y posibilidad de hielo tras la borrasca Filomena

La borrasca seguirá descargando durante el domingo según apuntan las previsiones. Es por ello que desde DGA se valora mantener la suspensión de las rutas escolares este lunes, decisión que se tomará en función del estado de las carreteras. Durante el sábado la práctica totalidad ha presentado incidencias y las predicciones del tiempo indican que a la borrasca le sucederá una caída de temperaturas que dará paso a intensas heladas. De aliviar la situación en muchas de ellas, además de intervenir en otras actuaciones, se ocuparon también los efectivos de bomberos.

Este sábado se dejó notar la borrasca en todo el Bajo Aragón histórico tras una jornada ya haciendo acto de presencia en Maestrazgo y Matarraña. De hecho, los principales incidentes se dieron en esta comarca en intermitencias en el suministro eléctrico. «Alrededor de seis microcortes de luz y cobertura hemos tenido en la mañana», calculó el presidente de la Comarca, Rafael Martí. La única incidencia grave se registró en Torre del Compte, que recuperó el suministro eléctrico a media tarde tras notificarlo a las 8 de la mañana. Según informaron desde Endesa, la incidencia afectó a 21 clientes de la compañía en el pueblo y la cantidad de nieve dificultó el acceso de los operarios a la zona de la incidencia. Los microcortes que experimentaron en otras localidades aledañas, tuvieron que ver -como aclararon- con las labores para intentar restituir el servicio.

En la capital del Matarraña continuaba nevando a última hora de este sábado. “Hemos estado todo el día limpiando las calles con voluntarios con tractores y la brigada para que no se acumulase”, dijo el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné. Tampoco se han detectado incidentes, aunque todas las miradas están puestas en el pabellón municipal. La borrasca Gloria -predecesora de Filomena- provocó el derrumbe de parte de la instalación y preocupa lo que pueda ocurrir ahora con el resto del edificio que todavía queda en pie. “Estamos muy pendientes del pabellón. En la carpa que montamos hasta que se reponga el edificio hemos colocado cañones de calor para que se derrita la nieve y no ceda por el peso”, explicó.

La gestión de este temporal se está llevando a cabo entre todas las administraciones con competencias como Comarcas, DGA, DPT y Gobierno central. Una coordinación que desde la Comarca del Bajo Aragón calificaron de «excelente«. «Desde el Centro de Coordinación estamos informados al minuto, nos dijeron que se adelantaba la alerta roja y así fue y creo que está funcionando bien», valoró el presidente del Bajo Aragón, Luis Peralta. Una de las incidencias que gestionó por la mañana fue la petición desde Los Olmos a la DPT para prestación de ayuda a despejar la entrada al casco urbano desde la Nacional.

Una máquina despeja las calles de Alcañiz en la mañana de este sábado./ A.M.

En Alcañiz no dejó de nevar en toda la jornada. El Ayuntamiento de la capital bajoaragonesa se reunió el viernes para valorar el operativo necesario para este fin de semana. Durante la jornada del sábado unas 16 personas estuvieron trabajando para despejar las calles y repartir sal en aceras y evitar así incidentes. Además, la Cooperativa y otras empresas bajoaragonesas han estado colaborando con el Consistorio en las labores de limpieza, y se ha reforzado el servicio de la Policía Local. “A primera hora estuvimos echando sal y también por la tarde. Nosotros compramos unas 25 toneladas, pero incluso la Diputación Provincial se ha ofrecido a facilitarnos la necesaria si la agotamos”, explicó Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz. El primer edil señaló que se transitó con normalidad por las calles: “No hay ninguna incidencia reseñable. Incluso hemos hablado con los vecinos del cerro Pui Pinos y no ha habido ningún problema”. Desde el Consistorio están muy atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Este domingo se seguirá trabajando intensamente con el objetivo de que el lunes reine la calma y no haya problemas con los desplazamientos.

A esta coordinación hizo referencia también el presidente del Bajo Martín, Narciso Pérez, que destacó la previsión con la que se había trabajado para afrontar una nevada que no es usual en la zona. «Ya repartimos sal hace días, los ayuntamientos que han querido se han llevado y estamos en contacto con Protección Civil cuyos voluntarios también tienen en sus pueblos por si hiciera falta. De momento, aunque no es recomendable salir a la carretera, estamos viendo nevar sin mayores incidencias», dijo.

Labores de limpieza en la travesía de Albalate del Arzobispo./ S.P.

El tránsito por carretera fue y sigue siendo muy complicado pero las quitanieves no dejan de trabajar para despejar al máximo las principales vías. «Hay más incidencia en la parte más alta de Ejulve y Gargallo, y pendientes de las máquinas para asegurar el acceso a todos los municipios», dijo la presidenta de Andorra Sierra de Arcos, Marta Sancho. En cuanto a la Villa Minera, el intenso dispositivo de emergencia desplegado hizo que las principales calles estuvieran despejadas durante la mayor parte del día. La nieve se acumuló en varios puntos de acopio para retirarla tan pronto como sea posible con la maquinaria adecuada. “Desde el centro de Salud nos transmiten que todo está funcionando bien y es en gran parte gracias a la previsión”, explicó Antonio Amador, alcalde de Andorra. Quiso resaltar también la labor del voluntariado de Protección Civil, que está prestando ayuda –en coordinación con el Centro de Salud- a todas las personas que requieren de asistencia sanitaria y no pueden desplazarse por sus propios medios a causa de la nieve.

En el Maestrazgo también dependen de las máquinas para poder abrirse paso y en muchos casos, para acceder a granjas y atender a los animales, además de abrir acceso a las masías. «Relativa normalidad porque el espesor sigue creciendo porque no para de nevar y hace que les cueste cada vez más a las quitanieves. Las máquinas van en ruta y hay que tener paciencia y no desplazarse salvo urgencia», añadió el presidente, Roberto Rabaza.

Preocupación por la formación de hielo

A Caspe y su comarca también ha llegado la borrasca y allí también se trabaja de forma coordinada. «Estamos en contacto las alcaldías y ha ido todo bien de momento aunque no estamos acostumbrados a una nevada así», dijo el presidente del Bajo Aragón Caspe, Joaquín Llop.

La única incidencia en la Ciudad del Compromiso hasta el momento se registró este viernes con la rotura de la calefacción en el centro de salud, un problema que se solventó con la puesta en marcha de los generadores hasta que se pueda arreglar el lunes. Preocupa es el hielo que pueda formarse en los próximos debido a la caída de temperaturas anunciadas. «Hace 35 años sucedió que nevó y vino una bajada de temperaturas que formó unas placas de hielo imposibles de eliminar y Caspe estuvo diez días cerrado porque no se podía transitar», reflexionó la alcaldesa, Pilar Mustieles. Protección civil, bomberos de la Diputación de Zaragoza del Parque de Caspe, brigada, servicio de limpieza de calles y comarca están en comunicación continuamente.

Acopio y reparto de sal en Utrillas. / Ayto. Utrillas

Es la misma inquietud de José María Merino, presidente de la Comarca de Cuencas Mineras donde este sábado a media mañana los espesores ya rondaban los 35 centímetros. «Van pasando las quitanieves y ya no es lo que nieve porque es suave y constante, el problema es el hielo que se pueda formar debajo», concluyó.

Aunque la borrasca Filomena también mostró su cara más amable en las calles, desde las administraciones se recuerda la necesidad de extremar la precaución y reducir la movilidad a lo imprescindible.