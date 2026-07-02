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02 JUL 2026|

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Álex Rins pondrá fin a su etapa en Yamaha al concluir la temporada 2026

El piloto de Valdealgorfa y la marca japonesa separan sus caminos después tres temporadas marcadas por el desarrollo de la YZR-M1 y unos resultados por debajo de las expectativas

Alex Rins sobre su Yamaha antes de la disputa de una carrera esta temporada / @alexrins
Alex Rins sobre su Yamaha antes de la disputa de una carrera esta temporada / @alexrins

Jesús Burgos02 07 2026

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DeporteMotor

El piloto valdealgorfano Álex Rins dejará de formar parte del equipo Monster Energy Yamaha MotoGP al finalizar la temporada 2026. Así lo ha anunciado este pasado jueves Yamaha Motor Co., que ha confirmado el final de la relación tanto con Rins como con el francés Fabio Quartararo, poniendo punto final a una etapa de tres años en la estructura oficial de la marca japonesa.

La noticia llega después de varios meses de incertidumbre sobre el futuro del piloto bajo aragonés, que en las últimas citas del Mundial ya había reconocido públicamente que desconocía cuál sería su destino de cara a 2027. Rins pasó del malestar mostrado en el Gran Premio de España, al conocer por los medios de comunicación que no continuaría en Yamaha, a la esperanza de encontrar acomodo en un posible equipo satélite de Aprilia, hasta asumir recientemente en Brno que, a día de hoy, no tiene asegurada su continuidad en la parrilla de MotoGP.

Yamaha ha querido agradecer la aportación del piloto durante su estancia en el equipo, especialmente en una etapa de reconstrucción deportiva de la marca. El director general de Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, ha destacado que "desde que se incorporó a Yamaha en 2024, Álex ha aportado una valiosa experiencia, una visión muy útil y un compromiso inquebrantable, desempeñando un papel importante en el desarrollo del proyecto de la YZR-M1".

Pavesio añadió que, aunque la despedida "nunca es fácil", tanto el equipo como los pilotos mantienen el objetivo de conseguir los mejores resultados posibles hasta el final del campeonato.

Tres temporadas de trabajo y desarrollo

Rins llegó al equipo oficial de Yamaha en el año 2024 con el objetivo de liderar junto a Quartararo el regreso de la marca a las posiciones de cabeza del Mundial. Su experiencia y capacidad para desarrollar la motocicleta fueron uno de los principales argumentos de su fichaje.

Sin embargo, los resultados deportivos no terminaron de acompañar. Durante estas tres temporadas, el piloto bajo aragonés no logró regresar al escalón más alto del podio con la firma japonesa, en un periodo marcado por las dificultades competitivas de la YZR-M1 frente a sus rivales. A pesar de ello, Yamaha ha querido reconocer públicamente la implicación del aragonés en la evolución técnica del proyecto.

Un futuro todavía por definir

El anuncio abre ahora una nueva etapa para el piloto valdealgorfano, cuyo futuro continúa siendo una incógnita cuando resta poco menos de una temporada para el inicio del campeonato de 2027.

Con un palmarés de 18 victorias mundialistas, seis de ellas en MotoGP, Rins continúa siendo uno de los pilotos con mayor experiencia de la parrilla y confía en encontrar una nueva oportunidad para prolongar su trayectoria en la categoría reina del motociclismo.

Mientras tanto, el piloto y Yamaha afrontarán juntos los últimos Grandes Premios de la temporada 2026 con el objetivo de cerrar su etapa común obteniendo los mejores resultados posibles antes de separar definitivamente sus caminos.

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