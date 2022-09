Alfredo Relaño: «Los vecinos de Calanda son quienes logran que su pueblo esté en el centro de las cosas»

¿Cuál es su vinculación con el pueblo de Calanda?

Conocí el municipio hace ya dos años a raíz de una visita que realicé a Alcañiz para el Curso de Periodismo Deportivo en el que tuve el placer de participar. Aproveché la ocasión para visitar también el pueblo de Calanda y a su alcalde Alberto, con quien ya había tenido contacto desde que la peña madridista del pueblo añadió en su nombre el del periodista del diario AS, Tomás Roncero. Cuando vine pasé el día entero con el alcalde, me enseñó el pueblo y enseguida me gustó mucho este lugar. Desde entonces he vuelto otras veces, aunque ahora espero volver cada vez más seguido. Siempre me ha gustado recorrer aquellas partes de España que no están de paso y que, sin embargo, merece la pena descubrir, y esta no es la excepción.