Los altos costes y la falta de conductores debilitan al transporte

El sector del transporte conmemora estos días San Cristóbal, patrón de los conductores. Una festividad que se celebra este fin de semana en Caspe y en diferentes localidades del Matarraña y el siguiente en Alcañiz y Calanda, entre otros. La celebración llega marcada por la crisis que arrastra el transporte. Un sector fundamental en la economía del país, que representa según el Gobierno el 7% del PIB español.

La industria está marcada por los elevados costes de producción y por la falta de conductores. Los transportistas pagan más dinero por las ruedas y por las horas de taller. Denuncian que cada vez les cuesta más dinero todo y sus beneficios no aumentan. «La economía no esta viviendo su mejor momento, por ejemplo el precio del camión ha subido casi entre un y 40%», asegura José Antonio Moliner, presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime).

La única ayuda que reciben por parte del Gobierno es el descuento de 10 céntimos en el combustible que, sin embargo, se ha reducido a 5 a partir de julio y que prevé eliminarse a finales de este año. Una bonificación que es bienvenida en el sector pero que ni de lejos es un respiro. «Antes a pesar del descuento no podíamos ni hacer frente al gasto, es por eso que la ayuda debería mantenerse», insiste Cesar Soriano, presidente de la Asociación de Transportes de Teruel.

Otro de los grandes problemas es la falta del relevo generacional. Según Soriano, la media de edad de los conductores es de 50 años. El transporte es un trabajo muy duro que obliga a algunos camioneros a pasar toda la semana fuera de casa alejados de las familias y padeciendo la climatología. A todo ello se le suma a que cada vez es más difícil acceder a la profesión, ya que uno de los requisitos para poder realizar el examen es tener el título de Bachillerato. «Un joven que ha terminado bachillerato suele decantarse por otras cosas», lamenta Moliner.

30% más caro el precio del camión 50 años es la media de edad de los trabajadores del sector 13.000 falsos autónomos

Las carreteras, especialmente las de Teruel, tampoco acompañan, muchas de ellas están sin señalizar y con el pavimento en mal estado, lo que provoca una falta de seguridad en los conductores. «Las carreteras son un tema aparte, tenemos un grave déficit de mantenimiento, y aunque hemos reclamado muchas veces seguimos igual», recalca Soriano. Por ejemplo, todos los camiones y turismos poseen el aviso de cambio de carril, sin embargo en muchas carreteras no funciona, ya sea porque no está la raya o porque directamente se ha despintado y no la han vuelto a pintar.

A todo ello, se le suma que en España existen alrededor de 13.000 falsos autónomos. Se trata de personas que han sido contratados por otros profesionales. «A simple vista se ve bien cuando dicen que van a formar una cooperativa de transporte, pero al final lo que hacen es reunirse 3 o 4 personas y explotar al resto, que han sido engañados para entrar ahí», recalca Moliner. Además normalmente les piden una cantidad de dinero para entrar y un tiempo mínimo «hay mucha gente que vive de esta explotación y es una pena», destaca el presidente. Estas personas están vinculadas a la empresa y tienen las mismas responsabilidades dentro de la cooperativa que ellos, sin embargo no poseen los mismos derechos.

La situación extrema del sector provocó que en enero se fundara una nueva federación llamada PymeTrans para luchar contra todas estas desigualdades. «Nadie ha hecho nada por el tema del transporte y nosotros intentamos solucionar los puntos fundamentes». Un total de 13.000 transportistas de toda España y 7.000 empresas se unieron y llegan hasta las comunidades de Aragón, Navarra, Burgos y Galicia. Se trata de una nueva alianza, fuera del comité de transportes de España. Su presidente, Antonio Moliner recalca que «intentar aunar esfuerzos para llegar a cabo lo que nunca se ha hecho, pero es complicado»

Sus objetivos son el reconocimiento de las enfermedades profesionales, acabar con el falso autónomo y propiciar un cambio en el comité nacional, ya que «no les escuchan y solo miran por los intereses de los grandes transportistas». Todos ellos piden jubilarse antes porque entienden que los conductores no están en plenas capacidades cognitivas ni visuales.

Medio año después de la creación de la federación ya han denunciado muchas cooperativas que viven del falso autónomo y continúan luchando para que los profesionales del sector puedan trabajar dignamente. Solo piden que les salga rentable su trabajo aunque reconoce «que los grandes poderes están en Madrid y es muy complicado»