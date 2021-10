Andorra insiste en que se trasladen instituciones de Madrid al medio rural

El Ayuntamiento de Andorra sigue insistiendo en la necesidad de que la localidad cuente con una oficina de la transición justa y el reto demográfico que se encargue verdaderamente de captar, gestionar, tramitar, administrar y acelerar la burocracia de las inversiones a las que se pueden acoger los empresarios que apuesten por Andorra y toda la cuenca minera. El alcalde andorrano, Antonio Amador, entiende que su solicitud está más vigente que nunca en pleno debate político, especialmente en el PSOE, sobre la descentralización de organismos estatales con sede en Madrid hacia otros lugares de España como una forma de fijar población en zonas despobladas.

«Ya se está contemplando la oficina del Reto Demográfico y atiende a lo que el Ayuntamiento solicitó el primero así que confío en que Andorra sea la localidad escogida. No tendría sentido hablar de descentralizar instituciones de Madrid para crear 20 ‘Madrids’ más llevando sus administraciones a grandes capitales», opina el primer edil andorrano.

Por primera vez, el borrador de Presupuestos del Estado incluye objetivos para el Reto Demográfico, que recibirán 4.200 millones, repartidos de forma trasversal en varios ministerios. Tan solo el presupuesto de la Secretaría General para el Reto Demográfico crece un 193,5%.

Amador incide en que hay inversores y empresarios que siguen apostando por el territorio pero que el principal problema son las trabas administrativas y la maraña de documentación a la que se enfrentan , problemas en que la oficina ayudaría. Numerosas ayudas económicas de distintas las administraciones con diferentes trámites, documentación y plazos convierten la instalación de nuevas empresas en la Vílla Minera en una maraña administrativa que para nada facilita la implantación de proyectos en una localidad sin más alternativas de empleo por el momento que el desmontaje de la Térmica más de un año después del cierre de la Central. «Es muy preocupante la lentitud administrativa y eso pone en jaque a Andorra. No podemos permitir que sea la propia administración que por sus tramitaciones no permita que se desarrollen proyectos que ya están», apunta Amador.

Los principales proyectos que sufren la lentitud administrativa son los parques fotovoltaicos, iniciativas que para Amador «no son el futuro de Andorra pero son parte del futuro y generarían actividad económica y demanda de empleo a corto plazo».

El futuro pasa por el concurso para adjudicar los gigavatios que dejó libre la Central Térmica y la llegada de empresas. «Como alcalde siempre he sido muy escrupuloso. Son las administraciones que han anunciado empresas las que deben explicar cómo están. Yo puedo hablar de las reuniones en las que como alcalde he participado, hay proyectos ilusionantes que se han caído y otros que parecían que no y los tenemos ahí. Los vecinos de Andorra no se merecen tanto anuncio sino materializar y concretar todo el trabajo que se viene desarrollando. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando en distintos proyectos que, insisto, la burocracia administrativa los está ralentizando», afirma Amador.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguran que el proceso del acceso al nudo Mudéjar sigue el calendario anunciado por la directora del Instituto para la Transición Justa en su visita a Andorra en mayo, donde afirmó que «podría estar listo este otoño». Ya ha superado la fase de audiencia e información pública que terminó el 15 de junio de 2021 y ahora es la CNMC el organismo que analiza la Orden ministerial para la aprobación de las bases del concurso para la concesión de capacidad de acceso del nudo Mudéjar que la remitirá con las recomendaciones que considere pertinentes al Instituto de Transición Justa «en los próximos días».

Del convenio de Transición Justa que la propia ministra Teresa Ribera anunció hace más de dos años y medio en Andorra sigue sin saberse cuándo se firmará aunque DGA insiste en que será próximamente. «Siempre parece que será en breve pero no llega. Mantengo la misma opinión, que se firme el mejor convenio posible pero o estoy equivocado o nuestra situación no cambiará una vez firmado. Con lo que estamos muy esperanzados y lo que sí se debe acelerar es el concurso para la concesión de la evacuación de los gigavatios que se dejan de producir por la Central. La adjudicación exige un plan de acompañamiento a aquellas empresas que quieran optar a la concesión y eso sí que va a atraer proyectos reales y concretos que sí se van a desarrollar en el tiempo que estipulen».