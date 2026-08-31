El Andorra se lleva el Memorial Arturo Navarro tras un duelo de máxima igualdad contra el Alcañiz

La XXX edición del Memorial Arturo Navarro ha vuelto a convertir la Ciudad Deportiva Santa María en punto de encuentro para el fútbol del Bajo Aragón. El Andorra Club de Fútbol se proclamó este domingo vencedor del tradicional torneo después de superar al Alcañiz Club de Fútbol en una tanda de penaltis que puso el broche a un partido tremendamente equilibrado y que concluyó con empate a uno tras los 90 minutos.

La cita congregó a una notable cantidad de aficionados, que aprovecharon la última prueba de pretemporada de ambos conjuntos para acompañar a sus equipos y participar en el homenaje a la figura de Arturo Navarro. Sobre el terreno de juego se enfrentaron dos clubes vecinos que comenzarán esta misma semana la competición en categorías distintas: el Andorra lo hará en Tercera RFEF y el Alcañiz, en Regional Preferente.

Pocas ocasiones y máxima igualdad

La primera mitad estuvo marcada por el respeto entre ambos equipos. Las defensas se impusieron a los ataques y tanto el conjunto local como el visitante encontraron dificultades para generar situaciones claras cerca de las áreas. El orden táctico y la intensidad dejaron un partido cerrado, con pocas oportunidades de gol.

El Andorra fue quien consiguió romper el equilibrio. Una acción en la que el conjunto visitante encontró espacio a la espalda de la zaga alcañizana terminó dentro del área con una infracción que el colegiado castigó con penalti. El lanzamiento no falló y permitió al cuadro andorrano marcharse al descanso con ventaja.

Leiva devuelve las tablas

El paso por los vestuarios transformó el encuentro. El Alcañiz dio un paso adelante y comenzó a llevar el peso del juego, instalándose durante buena parte del segundo periodo en campo rival. Los locales incrementaron su presión y buscaron con insistencia una igualada que acabaría llegando.

La recompensa llegó después de una buena combinación ofensiva. Alimou encontró a Leiva en la acción definitiva y el atacante alcañizano aprovechó el último pase para superar a la defensa y establecer el 1 a 1. El tanto devolvió al marcador la igualdad que había dominado prácticamente todo el choque.

Ninguno de los dos equipos consiguió desnivelar de nuevo la balanza antes del pitido final, por lo que el ganador del Memorial tuvo que decidirse desde los once metros.

El Andorra acierta desde el punto de penalti

La tanda terminó decantándose del lado del Andorra, más preciso en los lanzamientos decisivos. El conjunto andorrano se adjudicó así el XXX Memorial Arturo Navarro después de un partido que sirvió como última prueba antes del inicio oficial de la temporada para ambos equipos.

El resultado puso de manifiesto la competitividad mostrada por los dos conjuntos pese a la diferencia de categoría. Tanto Andorra como Alcañiz cerraron de esta manera su preparación con un enfrentamiento exigente y con buenas sensaciones de cara al comienzo de la competición.

El recuerdo de Arturo Navarro, protagonista

La jornada tuvo también un marcado componente emotivo. El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y el concejal delegado de Deportes, Eduardo Orrios, acompañaron a los clubes durante el Memorial. También estuvieron presentes los nietos de Arturo Navarro, cuya figura volvió a ocupar un lugar central en una cita que mantiene vivo su legado dentro del fútbol alcañizano.

Precisamente fueron sus nietos quienes protagonizaron la entrega de trofeos a los dos equipos, poniendo el punto final a una nueva edición de un Memorial que, más allá del resultado deportivo, volvió a cumplir con su esencia: recordar a Arturo Navarro y unir a dos clubes vecinos alrededor del fútbol.