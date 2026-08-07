El CD Caspe y el Andorra CF ponen en marcha una nueva ilusión en Tercera RFEF con caras nuevas

El fútbol vuelve a echar a rodar para los dos representantes del territorio en Tercera RFEF. Tanto el Club Deportivo Caspe como el Andorra Club de Fútbol inician este lunes 3 de agosto sus respectivas pretemporadas con el objetivo de preparar una campaña 2026/2027 en la que ambos quieren seguir consolidando el crecimiento mostrado durante el pasado curso, aunque desde puntos de partida diferentes.

Mientras el conjunto caspolino buscará volver a pelear por los puestos de privilegio, el equipo andorrano tratará de dar un paso adelante tras asegurar con solvencia la permanencia en su estreno en la categoría.

La continuidad ha sido uno de los pilares de la planificación estival de ambos clubes. En Caspe seguirá al frente del banquillo Javi Romero, que afrontará su cuarta temporada consecutiva tras haber llevado al equipo a disputar dos promociones de ascenso en las tres últimas campañas. El cuerpo técnico mantiene prácticamente la misma estructura, reforzada con la incorporación de Michel Larraga como segundo entrenador, procedente de la Federación Aragonesa de Fútbol y con experiencia en las selecciones autonómicas.

En Andorra también comienza una nueva etapa, aunque con cambio de entrenador. Tras la salida de Carlos Gil, el club ha confiado el proyecto a Fonsi Nadales, que estará acompañado por Gabi Bernal y asumirá el reto de consolidar al equipo en la categoría e intentar acercarlo a la zona media-alta de la clasificación.

Renovación de las plantillas

El mercado estival ha dejado importantes movimientos en ambos conjuntos. El Caspe mantiene buena parte del bloque que alcanzó el play-off de ascenso, con las renovaciones del portero Mario Máñez; los defensas Javier Marín, Iván Vicente, Manu Rubí, Karol y Adrián Charneca; los centrocampistas Andrés Caparrós, Álvaro Franco, Guillermo Cortés, Jorge Cabrero y Álex Rubio; además del delantero Hugo Romanos.

A ellos se suman ocho incorporaciones para reforzar todas las líneas, entre ellas Marvin Kombe, procedente del Utrillas; Christian Gracia, Daniel Ciriano, Iván Lorente, Adrián Santos, Edson Lopes, Marcos Martín y el guardameta Guillermo Acín. Por el contrario, abandonan la disciplina caspolina Javi Abbad, Rotellar, Blasco, Pinto y Álex.

El Andorra también ha acometido una amplia remodelación de su plantilla. Continúan futbolistas importantes como Guille Aure, Alberto Lahoz, Jaime Ferrer, Carlos Corral, Alberto Gracia, Paulo André, Pablo Juárez, Kever, Magu, Hugo Horno, Carlos Guía y Teté, mientras que el capítulo de bajas incluye a Pardo, Mario, Martín, Luis Pardi, Villalba, Trasobares, Adán, Blasco, Jai, Sergio Lou, Villa, Santi Gorno, Mishu y Monta, además del cuerpo técnico anterior.

El nuevo proyecto incorpora Aarón Abad, Nico Molina, Álex Izquierdo, Álex Fuertes, Álex Tenorio, Christian Yus, Rubén Abenia, Adrián Villanueva, Fadi Fofana, Víctor Monteiro y Moha Rekrouk, además de la cesión de Torrollo a la Asociación Deportiva Alfindén para continuar con su progresión.

Los primeros amistosos

El trabajo sobre el césped comenzará este lunes a las 19.30 en Los Rosales para el Caspe, que todavía no ha anunciado oficialmente todo su calendario de preparación, aunque ya se conoce que recibirá al Alcañiz el próximo 16 de agosto en uno de sus primeros compromisos estivales.

Por su parte, el Andorra sí ha cerrado un calendario con siete amistosos que arrancará el 6 de agosto frente al IPC en Huesca y continuará con encuentros ante Villa de Alagón, Hernán Cortés, Cariñena, Vinaròs, Barbastro y Alcañiz, este último el 29 de agosto, pocos días antes del inicio de la competición oficial.

Después de un curso en el que el Caspe volvió a pelear por el ascenso y el Andorra confirmó su consolidación en Tercera RFEF, ambos clubes vuelven a ponerse en marcha con el propósito de seguir creciendo desde la estabilidad deportiva e institucional y mantener al territorio representado con ambición en la categoría. La temporada no empieza el 6 de septiembre con el inicio de liga, comienza ahora con el trabajo que se convertirá en el principal valedor para lograr los objetivos del año deportivo.