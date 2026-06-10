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10 JUN 2026|

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Andorra se planta en Zaragoza para exigir soluciones tras el recorte del Nudo Mudéjar: «No podemos esperar tres años más»

El Ayuntamiento, agentes sociales y empresarios se concentrarán en las puertas de las Cortes de Aragón para pedir que se cumpla con el empleo prometido para la zona

Imagen de una de las últimas reuniones entre agentes sociales y políticos de Andorra./ Cedida
Imagen de una de las últimas reuniones entre agentes sociales y políticos de Andorra./ Cedida

Camila Ortiz Tomaselli10 06 2026

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AndorraTransición Ecológica

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Indignación en Andorra tras la confirmación del recorte del macroproyecto del Nudo Mudéjar de Endesa. El Ayuntamiento de la Villa Minera en su conjunto y agentes sociales se concentrarán este jueves en las puertas de las Cortes de Aragón para trasladar su malestar y reclamar alternativas seis años después del cierre de la Central Térmica de Andorra.

Bajo el lema ‘Sin la ejecución del Nudo Mudéjar no nos quedaremos mudos’, pedirán soluciones para una situación que se lleva alargando demasiado en el tiempo. “Se hablaba de 6.000 empleos indirectos durante el plan de acompañamiento y ahora el proyecto ha menguado a su mínima expresión. No podemos estar contentos, tenemos que buscar soluciones inmediatas”, ha explicado este miércoles el alcalde de Andorra, Rafa Guía, en los micrófonos de Radio La Comarca. Concretamente, el desarrollo final del Nudo por parte de Enel Green Power, filial de Endesa, solo supondrá 13 puestos directos en construcción y puesta en marcha, 71 en operación y mantenimiento y 1.310 indirectos.

La concentración es una de las medidas que tanto políticos andorranos como agentes sociales acordaron llevar a cabo hace un mes y que ahora cumplirán después de que el Ministerio para la Transición Ecológica otorgara el martes a Endesa la Autorización Administrativa Previa para acometer 406,3 megavatios del proyecto, menos de la mitad de energía prevista inicialmente, de 1.800 megavatios. "Queremos que se dejen de reír de nosotros. Vamos a ir a Zaragoza y esperamos encontrar el apoyo de representantes del Gobierno de Aragón. Hay que ponerse a trabajar para que el empleo se mantenga", ha afirmado Pedro Romero, secretario general de Comisiones Obreras. En la concentración también habrá representación de UGT y empresarios.

La Autorización Administrativa Previa es el trámite que Endesa estaba esperando después de que el proyecto del Nudo quedara reducido considerablemente por cuestiones medioambientales, según la Declaración de Impacto Ambiental otorgada en febrero. Inicialmente se iban a desarrollar 14 parques hibridados entre sí, mientras que ahora solo serán tres parques solares y uno fotovoltaico. De forma paralela, además, ahora se tendrá que definir qué ocurrirá con los 937 megavatios liberados por Endesa.

El objetivo del MITECO es que esta energía sea adjudicada entre el resto de las empresas que concurrieron al Concurso de Transición Justa que en 2022 ganó Endesa. En ese sentido, tanto representantes políticos como sociales exigen que este proceso se realice con la máxima celeridad posible. “Necesitamos que se adjudique a proyectos industriales inmediatos. No podemos estar esperando tres años más”, ha añadido Guía.

Desde el Ministerio se ha habilitado una consulta pública previa a la modificación de la orden ministerial por la que se regula el procedimiento y los requisitos aplicables al concurso público para que la energía pueda ser redistribuida. El objetivo es recabar las aportaciones o comentarios de cualquier persona, entidad u organización a efectos de la elaboración de la orden ministerial referida, explican desde el organismo.

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