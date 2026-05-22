Agentes sociales y políticos de Andorra anuncian movilizaciones para reclamar el Nudo Mudéjar

Los agentes sociales y representantes políticos de Andorra se han unido para comenzar una campaña de movilizaciones para reclamar la ejecución del Nudo Mudéjar y sus promesas de generación de 6.300 empleos. La primera acción tendrá lugar en la primera quincena de junio en la puerta del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. Así se acordó en una reunión que tuvo lugar este jueves en la Casa de la Cultura de la Villa Minera a instancias de CCOO, UGT y la Asociación de Empresarios local, en la que hubo unanimidad en la unidad de acción a la hora de reivindicar públicamente el proyecto completo.

Al encuentro asistieron Pedro Romero, secretario general de CCOO Andorra, Bajo Aragón y Cuencas Mineras; Alejo Galve, secretario general de UGT Teruel; Roberto Miguel, presidente de la Asociación de Empresarios de Andorra; Rafa Guía, alcalde y representante del PSOE; Antonio Donoso, portavoz de Teruel Existe; Silvia Quílez, concejal del PP; Aroha Rochela, edil de Vox y diputada autonómica; Andrés González, representante del PAR; y Raúl Romero, edil de IU. "Hemos acordado tomar acción en la calle al no cumplir con la generación de empleo asociada al Nudo Mudéjar. Han pasado seis años desde el cierre de la Centro Térmica y seguimos viendo cómo baja la población en Andorra y cierran las persianas muchos servicios", destacan fuentes de la reunión.

Esta unidad de acción surge después de que el gran proyecto energético para Andorra tras el cierre de la Térmica en 2020, el Nudo Mudéjar, sufriera un nuevo varapalo en marzo cuando Endesa anunció que va a reducir a mínimos la potencia instalada dejándola en 406 MW, menos de la mitad de los que producía la Central andorrana, 1.100 MW. La eléctrica aseguró que esta decisión es fruto del análisis técnico de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la que el Ministerio para la Transición Justa ya redujo hace un mes los megavatios de energía previstos con en torno a 1.000 MW frente a los 1.844 MW iniciales.

Este cambio drástico hace prever que también se reducirán enormemente los proyectos del plan de acompañamiento a los que Endesa se comprometió para poder obtener el Nudo Mudéjar. Al reducirse los MW que se producirán también lo harían los proyectos empresariales asociados y que eran los principales generadores de empleo. Se proyectaban más de 6.300 empleos ligados al Nudo hasta 2029, 500 de ellos permanentes. No obstante, la empresa aún no se ha pronunciado al respecto.

Lo que sí confirman desde la compañía es que del análisis de los cambios del MITECO surge un proyecto energético con una potencia instalada de 406 MW distribuidos en tres parques solares y un parque eólico. El cambio fue remitido el pasado martes 17 al Instituto para la Transición Justa del MITECO, en cumplimiento del plazo previsto en las bases del concurso para la configuración ajustada del proyecto. No obstante, Endesa remarca que «continúa trabajando en el cumplimiento de los siguientes hitos» marcados en el concurso de Transición Justa, que se adjudicó en 2022.

Modificaciones anteriores por el impacto en especies protegidas

Un mes antes el Gobierno central desbloqueó de forma oficial el Nudo Mudéjar de Endesa, cuyo impacto alcanza el término municipal de 10 municipios del Bajo Aragón Histórico. Eso sí, el macroproyecto renovable se veía mermado frente al planteado inicialmente por causas ambientales: se confirmaba en la publicación en el BOE que la eléctrica tenía que reducir el número de aerogeneradores y placas solares, e incluso eliminar parques eólicos y plantas solares enteras. Como consecuencia de ello, además, también decaía el número de megavatios de energía previstos, con en torno a 1.000 MW menos frente a los 1.844 MW iniciales.

La publicación oficial de este trámite, la DÍA, supuso el desbloqueo de una inversión que, inicialmente iba a superar los 1.800 millones de euros para reactivar económicamente la zona, aunque casi seis años después del cierre de la Central Térmica de Andorra.

Inicialmente, Endesa proyectaba para el Nudo 14 parques hibridados entre sí, divididos en 7 proyectos solares fotovoltaicos y 7 eólicos; además de 14 subestaciones eléctricas y 14 líneas aéreas de alta tensión a lo largo de 10 pueblos (Andorra, Alcañiz, Calanda, Alcorisa, Híjar, Albalate del Arzobispo, Samper de Calanda, Castelnou, La Puebla de Híjar y Jatiel).

Las modificaciones del MITECO venían motivadas «ante la imposibilidad de descartar impactos significativos sobre especies protegidas y un perjuicio potencial sobre la Red Natura 2000», según se extrae de la valoración del órgano ambiental reflejada en el BOE.

De esta forma, tras un análisis «extraordinariamente complejo por la magnitud del proyecto», el MITECO, por un parte, no ve viable la construcción de dos de los parques eólicos previstos, una planta solar, parque de batería y sus dos correspondientes líneas de evacuación. También se ve necesario reducir el número de aerogeneradores de otros parques, pasando de los 156 iniciales a 103; así como la superficie ocupada de otras plantas de energía solar. Además, diferentes tramos de las vías de evacuación tendrán que ser igualmente soterradas.

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