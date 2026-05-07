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07 MAY 2026|

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Aragón-Teruel Existe pide gestionar la instalación del centro de datos de La Puebla como una oportunidad para todo el territorio

El grupo ha presentado una Proposición No de Ley en las Cortes de Aragón con propuestas que incluyen Andorra, Technopark y la construcción de la autovía, entre otras necesidades

Tomás Guitarte, en rueda de prensa en las Cortes de Aragón. / TE
Tomás Guitarte, en rueda de prensa en las Cortes de Aragón. / TE

La COMARCA07 05 2026

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El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley sobre la compensación al territorio por el impacto de los centros de datos que Amazon Web Services (AWS) va a construir en las diferentes comarcas aragonesas, para su debate y votación en el pleno. Se ha centrado en especial en el que se plantea para La Puebla de Híjar.

Guitarte ha pedido a Amazon "un compromiso real" con el territorio aragonés, y que la llegada de estos centros sea coherente. "Entendemos la política de manera constructiva, por eso entendemos que los centros de datos pueden ser una oportunidad o un problema, y que hay que estudiarlos uno a uno. Son grandes consumidores de recursos, por eso hay que exigirles un compromiso con el desarrollo del territorio en el que se asienten, alineado con las políticas autonómicas de vertebración y cohesión territorial", ha dicho.

La PNL presentada por Aragón-Teruel Existe se concentra en cuatro demandas que, según la formación, "debería hacer suyas el Gobierno de Aragón en sus negociaciones con AWS" para la implantación, en este caso, de un centro de datos en La Puebla de Híjar, que será el primero en la provincia de Teruel.

Piden que la fábrica de servidores que anunció la propia empresa sin determinar su ubicación, se instale en la zona de Andorra. "Dicen que generaría más de mil empleos, y sería una contribución de la política autonómica a la compensación por la fallida transición justa tras el cierre de la Central Térmica", ha apuntado.

En cuanto a los recursos, piden impulsar que la Elevación Aguas del Ebro solicitada por AWS, cubra las necesidades de otras industrias a ubicar en el polígono supracomarcal de La Puebla de Híjar, así como para el regadío en la margen derecha, "la gran olvidada".

En la PNL también piden impulsar la transferencia de conocimiento y la creación de un ecosistema tecnológico en Technopark en Motorland Aragón junto con las compañías del sector y modalidades de colaboración público-privada.

Respecto a comunicaciones, piden aprovechar la oportunidad que supone estas inversiones para mejorar la competitividad del territorio con la construcción de infraestructuras estratégicas como la autovía A-68 o la creación de una plataforma ferroviaria en el polígono Venta del Barro de La Puebla de Híjar, tal como estaba planificado desde hace tiempo.

"Son todo reivindicaciones históricas del territorio", ha añadido Guitarte, que también ha pedido más transparencia sobre las negociaciones entre Gobierno de Aragón y Amazon. "¿Dónde podemos acceder los ciudadanos al contenido de esos acuerdos? ¿Dónde está a qué se compromete cada parte? Todo eso ha de ser público, por acceso de los ciudadanos a la información pública, y luego por la propia competencia de otras compañías", ha concluido.

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