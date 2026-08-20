Aragón TV ofrecerá en directo el Gran Premio Michelin de MotoGP en Motorland

El Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP podrá seguirse en directo y de forma gratuita en España a través de Aragón TV y de la plataforma digital Aragón Play, que desplegarán una amplia cobertura de la cita del Mundial de Motociclismo que se celebrará en Motorland Aragón, en Alcañiz, entre el jueves 27 y el domingo 30 de agosto.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión acercará a los aficionados buena parte de la actividad del fin de semana, desde la rueda de prensa oficial previa al inicio de la competición hasta las carreras del domingo, pasando por los entrenamientos libres, las sesiones de clasificación y la carrera sprint de MotoGP.

La cobertura comenzará el jueves 27 de agosto, a las 16.00, con la emisión a través de Aragón Play de la rueda de prensa oficial de MotoGP, que servirá como antesala a la actividad deportiva sobre el trazado alcañizano.

Los entrenamientos del viernes, en Aragón Play

El viernes 28, la plataforma digital ofrecerá en directo las dos sesiones de entrenamientos previstas durante la jornada.La primera emisión arrancará a las 09.00, mientras que la segunda comenzará a las 15.00, permitiendo a los aficionados seguir la preparación de pilotos y equipos antes de las jornadas decisivas del Gran Premio.

La cobertura dará el salto a Aragón TV el sábado 29 de agosto. La cadena autonómica y Aragón Play emitirán conjuntamente desde las 08.40 hasta las 14.25 los entrenamientos libres y las sesiones de clasificación. La programación continuará por la tarde con uno de los principales atractivos de la jornada: la carrera sprint, que podrá seguirse en directo entre las 15.00 y las 16.00 horas tanto en Aragón TV como en Aragón Play.

El despliegue alcanzará su punto más amplio el domingo 30 de agosto, cuando Aragón TV y Aragón Play ofrecerán una extensa retransmisión desde las 09.30 hasta las 15.15. La emisión incluirá el warm up y las carreras de la jornada, con especial atención a la prueba de MotoGP, principal cita deportiva del fin de semana en Motorland Aragón.

Jorge San Martín, Judit Florensa y Raúl Jara, al frente de las emisiones

Las retransmisiones estarán conducidas por Jorge San Martín, acompañado por la periodista especializada en motor Judit Florensa y por el expiloto de motociclismo Raúl Jara. El equipo combinará la narración de las sesiones y carreras con información especializada y análisis técnico. Raúl Jara aportará además su experiencia dentro del mundo de la competición para explicar las claves de cada sesión y el comportamiento de pilotos y motos sobre el circuito.