Laura Aparicio competirá en Gran Canaria para dedicarle la victoria a Jorge Garcés, su amigo y copiloto fallecido

La alcañizana Laura Aparicio afronta uno de los fines de semana más difíciles de su trayectoria deportiva. La piloto competirá este viernes y sábado en el EcoRally de Canarias, penúltima prueba del Campeonato de España de Energías Alternativas (CEEA RACE), después de confirmarse este jueves el fallecimiento de Jorge Garcés, su copiloto y, sobre todo, uno de sus grandes amigos. Aparicio viajará a Gran Canaria con un objetivo que va más allá de los resultados: cumplir la promesa que compartieron y dedicarle una victoria.

La noticia llega en vísperas de una competición decisiva para las aspiraciones de la alcañizana, que esta temporada había iniciado junto a Garcés un nuevo proyecto en la categoría de híbridos enchufables, después de competir anteriormente en híbridos. La relación entre ambos trascendía los tramos de regularidad y el trabajo dentro del coche. Eran amigos y confidentes, unidos también por la ilusión de seguir creciendo en el automovilismo.

La ausencia de Garcés ya se había hecho notar en la anterior prueba del campeonato, disputada en Galicia, a la que no pudo acudir por problemas de salud. Pese a las dificultades, Aparicio decidió continuar con el proyecto deportivo, apoyándose en el compromiso que ambos habían adquirido y en el deseo de seguir adelante.

Una promesa que quiere cumplir

Para Laura Aparicio no está siendo fácil disputar las carreras sin su compañero. Sin embargo, Garcés le había pedido que continuara compitiendo pese a su situación personal y que no abandonara el campeonato. "Me pidió Jorge que lo hiciera, que tirara para adelante", relató Aparicio, que reconocía que el proyecto había perdido parte de su sentido sin la presencia de su amigo.

A la complicada situación se le sumó también lo difícil que había supuesto encontrar un sustituto para las últimas pruebas y adaptarse a un nuevo copiloto en muy poco tiempo. En Galicia estuvo con Paco Fernández y logró una cuarta posición que le permitió seguir sumando puntos y mantener vivas sus opciones en la clasificación general, a pesar de los contratiempos y de las dificultades para alcanzar la compenetración necesaria dentro del vehículo.

Ahora, tras el fallecimiento de Garcés, el reto adquiere una dimensión todavía más personal. Aparicio estará acompañada por Daniel Pizarro, amigo de ambos y participante habitual del campeonato en otra categoría, que ocupará el asiento de la derecha en Gran Canaria. La intención es competir en memoria de Jorge y tratar de dedicarle el mejor resultado posible.

Más de 300 kilómetros de regularidad

El EcoRally de Canarias se celebra los días 9 y 10 de octubre bajo la organización de la Escudería Azuatil. La prueba presenta como principal novedad un recorrido desarrollado íntegramente en la isla de Gran Canaria. El Centro Comercial Alisios volverá a ser el centro neurálgico del evento, al acoger las verificaciones, las salidas y llegadas, así como la ceremonia de entrega de trofeos.

La competición reunirá a más de una veintena de equipos, entre algunos de los principales protagonistas de las tres categorías del Campeonato de España de Energías Alternativas y diferentes formaciones locales. El recorrido superará los 300 kilómetros y estará dividido en dos etapas, cada una con cuatro tramos de regularidad.

Las características de las carreteras canarias pondrán a prueba la precisión de los participantes, que deberán mantener la regularidad y la eficiencia al volante. Con el campeonato entrando en su tramo decisivo, la cita representa una oportunidad importante para quienes todavía aspiran a mejorar su posición antes de la última prueba.

Para Laura Aparicio, sin embargo, el resultado deportivo quedará inevitablemente ligado al recuerdo de Jorge Garcés. La alcañizana afronta la carrera con el propósito de seguir adelante con el proyecto que ambos compartían y convertir cada kilómetro en un homenaje a su amigo y copiloto.