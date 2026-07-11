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11 JUL 2026|

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El área de Neumología del Hospital de Alcañiz mejora su capacidad de respuesta e incorpora un ecógrafo nuevo

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. Se han realizado entre enero y junio 556 espirometrías, 189 poligrafías domiciliarias, 72 test de la marcha y 64 pruebas de óxido nítrico. Está previsto incorporar la prueba de difusión pulmonar que hasta ahora se derivaba al Hospital Universitario Miguel Servet

Alba Zurita11 07 2026

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Hospital Alcañiz

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El área de Neumología del nuevo Hospital de Alcañiz ha mejorado su capacidad de respuesta gracias a unas instalaciones más amplias, nuevo equipamiento y la incorporación de procedimientos que hasta ahora no podían realizarse en el centro y se derivaban directamente a Zaragoza. Destaca la sala de broncoscopias completamente renovada o la sala de reanimación para los pacientes, que permite que el usuario se recupere de la anestesia fuera del espacio donde se realizan las exploraciones. Está previsto que próximamente pueda ofrecer la prueba de difusión pulmonar, que hasta ahora se derivaba al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

El equipamiento de la sala de broncoscopias cuenta con una torre de última generación Olympus, un broncoscopio de menor calibre que permite alcanzar zonas más profundas del árbol bronquial y una lavadora de última generación para el procesamiento del material. En esta sala se realizan broncoscopias simples, endoscopias, lavados broncoalveolares, cepillados, obtención de broncoaspirados, exploraciones diagnósticas y tomas de muestras orientadas, entre otros procedimientos, al diagnóstico del cáncer.

También dispone de un nuevo ecógrafo que permitiré realizar procedimientos más complejos. "Hemos ganado mucha capacidad, ya no sólo para nosotros, sino también para la del paciente. Ahora somos capaces, en el caso de que suceda algún tipo de imprevisto o problema, de tener una respuesta mucho mayor", valora Sergio Alarcón, neumólogo del área de Neumología del Hospital de Alcañiz.

El Servicio de Neumología cuenta actualmente con tres especialistas y en septiembre incorporará un cuarto neumólogo con la convocatoria de plazas de difícil cobertura.

Actividad asistencial

El área de Neumología funciona en el nuevo Hospital desde el 12 de enero y desde entonces hasta junio se han realizado ya 556 espirometrías, una prueba que permite evaluar la función pulmonar y diagnosticar enfermedades como el asma o la EPOC, 189 poligrafías domiciliarias para detectar trastornos como la apnea del sueño o los ronquidos, 72 test de la marcha para valorar la tolerancia al esfuerzo y 64 pruebas de óxido nítrico exhalado, utilizadas para medir la inflamación de las vías respiratorias y ayudar en el diagnóstico del asma.

Asimismo, el servicio realizó 14 broncoscopias, una técnica que permite visualizar las vías respiratorias mediante un tubo con cámara para diagnosticar o tratar diferentes patologías pulmonares. Estos procedimientos incluyen lavados, toma de biopsias y extracción de cuerpos extraños bajo sedación o anestesia. Además de estas actuaciones, el área desarrolla otras pruebas diagnósticas, aunque estas son las de mayor volumen y relevancia asistencial.

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